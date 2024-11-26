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駐加代表曾厚仁接受專訪 感謝加國以行動反制中國

中央社／ 多倫多25日專電

加拿大主流政治新聞電視台「有線公共事物頻道」（CPAC）「人物特寫」（Profile）節目，昨天播出駐加代表曾厚仁專訪，暢談台灣在全球供應鍵扮演的重要角色以及台灣反制假訊息經驗，並強調加方軍艦已4度航經台海，台灣感謝加拿大以實際行動反制中國主張。

CPAC是由27家加拿大有線電視公司組成的財團法人共同出資成立，這個非營利無廣告頻道，是加國境內主要轉播國會議事及重要政治新聞的電視台。CPAC資深主播塞雷皮歐（Michael Serapio）在「人物特寫」節目中，與曾厚仁對談長達28分鐘。訪談在10月17日進行，昨天正式播出。

塞雷皮歐訪問內容主要聚焦於台灣位居對抗中國威權前線，如何致力捍衛民主等安全議題。他並提到，儘管台加並未建立官方外交關係，卻有相當緊密的經貿文化關係及民間交流，加台雙方也共同面臨來自中國干預的挑戰。

面對塞雷皮歐詢問中國迄今未放棄對台主權，並加大在台灣周邊軍事演習，是否引發台海危機；曾厚仁表示，台海局勢不到兵凶戰危地步，台灣也一直謹慎應對且仔細觀察記錄中國各次軍演行動。中國自2022年8月時任美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以來持續軍演，意在恐嚇台灣人民，製造台灣恐慌情緒；台灣政府冷靜以對，有助安撫民心。

曾厚仁同時肯定美加軍艦聯袂航經台灣海峽，指此舉深具重要意涵。他表示，加拿大在2021年公布印太戰略後，加方軍艦已4度航經台海，台灣感謝加拿大以實際行動反制中國主張。

塞雷皮歐談到，加拿大國內目前對於應該如何與中國往來，有正反不同的辯論。曾厚仁提醒加拿大，加國「一中政策」有很大的彈性解釋空間，也與中國所謂「一中原則」3段式論述大不相同。

曾厚仁呼籲加拿大在對台雙邊事務上毋須自我設限，例如加國軍艦通過台海，就是一項鼓舞台灣的行動。加拿大名列7大工業國（G7）及北約會員國，無論從人口及豐沛天然資源來看，都可以在國際舞台上扮演更重要的領導角色。

塞雷皮歐與曾厚仁的訪談另外還談到台灣對全球經濟的重要性、台加透過貿易合作打造友岸安全供應鏈、中國干預台灣和加拿大的行徑、台灣成功反制假訊息的公私夥伴模式、以及台灣如何汲取香港反送中教訓等等。

加拿大 台海 外交部

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