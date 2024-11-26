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工商早餐會 吳東亮引中華隊奪冠精神 盼實踐賴總統經濟日不落國願景

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
工商協進會理事長吳東亮。圖／本報系資料照片
工商協進會理事長吳東亮。圖／本報系資料照片

工商協進會今舉行工商早餐會，理事長吳東亮致詞時表示，先恭喜中華隊勇奪世界冠軍，強調中華隊從賽前的不被看好，到最後拿下冠軍寫下歷史，這種鍥而不捨的團隊精神，就是Team Taiwan最大實力，工商界也會用這種精神凝聚共識、與政府合作，用「台灣尚勇」的精神實踐賴清德總統經濟日不落國的願景。

今天是行政院卓榮泰上任後首次工商早餐會，包括國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等多位部會首長都出席與工商代表交換意見。吳東亮表示，過往工商協進會已經多次邀請財經部會首長演講，感受政府對民間意見的重視，也展現政府與企業協力發展促進經濟的決心。

吳東亮指出，今年全年經濟成長率應可達到4%，也是近10年次高，證明政府在經濟治理上的卓越能力，而美國新任總統川普即將上任，新政府政策的不確定性，對於金融市場、經濟發展都有重大的不確定性與挑戰，但台灣仍有相對樂觀的條件。

吳東亮認為，全球AI需求持續強勁大環境下，台商回流、國際科技大廠資金挹注，讓出口貿易、民間投資，都有穩定成長的支撐，若政府能營造穩定供電的環境，吸引國際人才，將能進一步強化經濟、社會環境韌性。

卓榮泰 吳東亮 行政院

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