工商早餐會 卓榮泰：2032年前電力充足 對新核能採開放態度

工商協進會今舉行工商早餐會，行政院長卓榮泰表示，未來施政重點為「五」、「五零」、「五百」，並強調未來供電絕對充足，對新核能技術也採開放態度。

卓榮泰表示，所謂的五，就是五大信賴產業，台灣在世界高科技製造有非常舉足輕重的地位，現在要發展的是更多的製造、軟體設計，也會從全面的產業的製造，會進入到把服務帶進人民的生活，未來將是引領台灣產業持續進化發展，甚至是轉型升級的重要一個指標。

卓榮泰也說，五零就是在2050年時，台灣能不能達到一個淨零轉型的新目標。他表示，政府從2030年、2032年、2035年都會設定階段性的目標，政府在所有的部會、公營事業、地方政府都成立了永續長。

卓榮泰表示，企業界關心台灣的能源政策，而經過反覆的計算，到2028年、2030年、2032年，電力的需求與未來開發的綠能等各種電廠設置建設，電力是足夠的，「未來我們需要的用電，會增加700萬瓩，但是我們新電廠的補充跟綠能開發以及種種的節能設備，我們會產生920萬瓩的這種發電的增加。」

卓榮泰也說，全世界有很多新的核能技術，政府當然不會自外於社會之外、全球之外，也會對新的核能技術會全面的參與討論、採取開放的態度，未來只要在核能安全、核廢料的處置以及全國人民能夠取得共識的情況底下，政府的態度是非常開放的。

卓榮泰指出，五百就是會用5個100億的基金，來發展政府的各項政策，其中青年百億海外圓夢基金，希望把青年人送到國外去，學習先進的產業、科技，也會對AI、文創、智慧健康以及綠色成長，陸續提出各項的基金，湊足這樣的百億基金，讓國家在發展的過程當中，更有實力、更能夠與世界競爭。

對於近日政府單位頻被爆出霸凌事件，卓榮泰表示，很遺憾整個政府內部的管理方式沒有辦法達到國人的要求跟水準，也沒有辦法接住、幫助到每一個需要的人，所以進行了迅速的調整，未來在新的勞動部長的努力下，跟各位企業界的領袖們一起來提出合乎國家整體經濟發展，以及產業人民跟勞工需求健全的勞工政策。