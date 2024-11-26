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京華城案 北院下午召開李文宗延押庭

中央社／ 台北26日電

偵辦京華城案的台北地檢署認定，前台北市長辦公室主任李文宗涉貪污收賄、公益侵占等罪，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請延長羈押。台北地院訂於今天下午召開延押庭。

北檢9月認定李文宗涉犯貪污治罪條例行、收賄罪等，有勾串之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。羈押期限將至，檢察官聲請延押李文宗。

檢方指出，李文宗涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、中華民國刑法公益侵占、背信罪嫌等，有勾串共犯或證人之虞，向北院聲請延押，並聲請限制閱卷，限制方式只能手抄筆記於筆記紙，筆記紙於延押庭訊問結束須交回北院，卷證不能複製、攝影等。

北院指出，法官訂今天上午開限制閱卷庭，請檢察官到庭敘明限制閱卷理由及方式，並請辯護人到庭陳述意見，並於下午2時開延押訊問庭。

李文宗

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