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衛報：蔡英文10月倫敦行 遭英推遲

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

英國衛報廿四日引述英國國會信函報導，前總統蔡英文原定十月中旬訪英，但疑似遭英國外交部出手干預，理由是避免影響英國外交大臣拉米十月十八至十九日的中國大陸行。

不過一位英國外交部發言人對此答覆說，「我們不認可這樣的事件表述」，國會議員獨立於政府之外，「可自由邀他們想邀的人」。

英國工黨政府七月上台。拉米此前訪中時停留北京及上海，並與中共中央政治局委員兼中國外長王毅會談，王毅當時說，中英關係現在站在新的起點上。中國國家主席習近平本月甫於巴西廿國集團（G20）高峰會場邊與英國首相施凱爾會談，施凱爾提到，強健的英中關係對兩國及更廣泛的國際社會至關重要。

一封推測由友台英國國會議員所發的信件寫道，傳蔡英文將在十月十六至十八日訪英，幾個月來已與台灣駐英代表處及她本人，商討她受英國國會議員之邀訪英事；英國國會兩院均對台灣很有興趣，相信很多議員想聽蔡英文對台灣前景的看法。

據該信內容，蔡英文非常重視獲邀對議員們發表演說，還有下議院議長官邸十六日晚間為她辦的小型招待會。發函者也希望上、下議院議長可協助安排讓她十七日上午在英國國會發表演說。

衛報十月中旬引述消息人士報導，台英國會小組曾跟有關方面協商，擬在英國國會接待蔡英文，但台英國會小組之後從台灣駐英代表處獲得來自英國外交部的照會。

衛報廿四日報導則說，鑒於台英沒正式外交關係，因此不會由英國外交部高官和台灣駐英代表處通信。蔡英文辦公室則未回應衛報所提的置評請求。據報導，蔡英文也許可望明春訪英，但英國政府將希望其行程不會跟英國財政大臣里夫斯明年初的中國行撞期。

英國 蔡英文 議員

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