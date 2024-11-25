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郭國文喊話加碼中華隊獎金挨轟 辜仲諒好友連勝文開罵了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中華隊在12強賽奪冠，民進黨立委郭國文喊話要中華棒協理事長辜仲諒加碼獎金到1億元，挨批後致歉。辜仲諒好友、國民黨副主席連勝文（圖）批評郭國文蹭熱度。圖／聯合報系資料照片
中華隊在12強賽奪冠，民進黨立委郭國文喊話要中華棒協理事長辜仲諒加碼獎金到1億元，挨批後致歉。辜仲諒好友、國民黨副主席連勝文（圖）批評郭國文蹭熱度。圖／聯合報系資料照片

中華隊在12強賽奪冠，中華棒協理事長辜仲諒要發7000萬元獎金，民進黨立委郭國文卻喊話要辜加碼獎金到1億元，挨批後致歉。辜好友、國民黨副主席連勝文批評，郭國文就是在蹭熱度，辜仲諒投入大量資源在棒球時，郭國文出了什麼力？

連勝文今在「打綠班晚點名」網路節目中指出，他親眼看到辜仲諒多年來接任棒協理事長後的付出，辜仲諒不是只有管職業隊，從國小球隊就開始投入大量資金、人力、物力，針對偏鄉學校球員的課後照顧、輔導，是一個系統地全方面協助栽培。在這個過程中郭國文出了什麼力？只會出一張嘴。

連勝文表示，養一支棒球隊，光是器材、場地等，成本要比籃球隊高得多，辜仲諒人生經歷很多磨難，並非順風順水，他的人生經歷許多挑戰時，並未放棄對棒球的熱情以及對體育的投入，也會重視年輕球員身教，「穿著球隊衣服出國就代表中華民國」，從小培養他們正確觀念。

連勝文表示，辜仲諒不需要這個工作，可是他願意為了國家做事，他對辜仲諒充滿敬意，相信其父親辜濂松在天之靈，看到他為了台灣這樣努力貢獻，一定以他為榮。

對於民進黨內有人糾結台灣隊或中華隊名稱，連勝文直斥「無聊」，他雖然也不喜歡Chinese Taipei，如果可以叫ROC多好，但國際現實就是這樣，真讓政治立場介入體育、硬要叫台灣隊，看以後能不能打國際賽。大家以妥協結果參加國際賽，並在國際上發光發熱，對國家宣傳不是更好，實力才能說話。

世界棒球12強 辜仲諒 連勝文 郭國文

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