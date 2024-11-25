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美總統大選後訪台第一人 參議員默克利將與台高層會面

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美國在台協會（AIT）今天宣布，美國聯邦參議院民主黨參議員、外交委員會成員，傑夫．默克利（Jeff Merkley）25日至27日訪問台灣。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）今天宣布，美國聯邦參議院民主黨參議員、外交委員會成員，傑夫．默克利（Jeff Merkley）25日至27日訪問台灣。圖／取自AIT臉書

美國在台協會AIT）今天宣布，美國聯邦參議院民主黨參議員、外交委員會成員，傑夫．默克利（Jeff Merkley）25日至27日訪問台灣。此行為默克利訪印太地區的一環，將與台灣高層領袖會面，討論美台關係、區域安全、貿易投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT指出，默克利是一名正色敢言的民主、人權與法治捍衛者。他是聯邦參議院外交委員會的成員，同時擔任美國國會及行政當局中國委員會的共同主席。默克利領銜推動國會強化美國與印太地區、台灣及其他民主社會的夥伴關係。

AIT表示，默克利也致力保護維吾爾人、香港人、西藏人、蒙古族及其他族群的人權與文化遺產，並撰寫多項具重大意義的法案，其中包括「防止維吾爾人強迫勞動法案」和「推動解決西藏-中國爭端法案」，藉以強化美國對該地區的政策。

AIT表示，默克利在成為美國聯邦參議員前，曾擔任奧勒岡州議會議長、奧勒岡世界事務委員會主席，並曾在美國國防部及國會預算辦公室擔任國家安全分析師。默克利參議員畢業自史丹佛大學以及普林斯頓大學伍德羅威爾遜公共和國際事務學院。

AIT 台美關係 美國在台協會 議員

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