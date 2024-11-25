學者倡農業權入法 內政部：恐導致掮客炒作土地

國土計畫法如何透過制度設計保障農民權益成為攻防焦點，內政部今天重申，「農業權」、「農業發展權（TDR）」是不同概念，如以學者所稱方式推動，依國內外經驗容易導致掮客炒作土地，不僅無助農業發展，反而限制農地未來依照實際需求調整使用，以及進行重大公共建設的可能性。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志投書媒體指出，農業權入法是土地公平正義的主張，也是國家糧食安全的考量；政府把國土保育責任推給弱勢農民，並在未符合國土功能分區及分類使用原則的情況下，最高祭出100萬至500萬天價罰金。

吳威志主張，應參考「碳權交易制度」，研議農民每年所應額外承擔的其他縣市糧食安全總量，透過交易、移轉或調配制度，合理地轉由非農業縣市人口分擔，而非僅由農業縣、農民承擔。農業發展權就是透過制度保護國土，並增進土地所有權人的權益。

內政部指出，根據國土計畫法，農地畫設原本就是縣市政府權責、提報，地方政府也可主動依通盤檢討程序改變使用，不會造成財產限制損失及特別犧牲；一般小面積違規案件罰則，與現行規定相同均為6萬至30萬，只有對國土造成無法回復危害、影響人民生命安全等重大違規，才會裁罰高額罰鍰，並非所謂「天價罰金」。

內政部強調，確保國家糧食安全最好的方法，就是國土計畫全面施行，以強化土地合理運用，保育自然資源避免農地水泥化。國土計畫法各項機制設計，也都全力維護民眾權益，包括既有合法農牧用地在各種國土功能分區，均可從事農作、產銷設施、農舍等使用，興建農舍也仍直接向地方政府申請，土地免經變更就可以容許使用。

內政部也將持續積極向立委、縣市政府及社會大眾溝通國土計畫議題，促成以國土計畫實現國家永續發展的目標。