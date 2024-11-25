AIT：美參議員默克利訪台 將會高層談區域安全、經貿

美國在台協會（AIT）宣布，美國聯邦參議院民主黨籍參議員默克利今天訪台，此行為印太行程一環，將與台灣高層領袖就區域安全、經貿等議題交換意見。

美國在台協會下午發布新聞稿指出，美國聯邦參議院撥款委員會、外交委員會成員，民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）於25日至27日訪問台灣，此訪問行程為默克利出訪印太地區的一環。

AIT說明，默克利訪台期間將與台灣高層領袖會面，討論美台關係、區域安全、貿易投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT以「正色敢言的民主、人權與法治捍衛者」形容默克利，默克利除了是撥款委員會、外交委員會成員，同時擔任美國國會及行政當局中國委員會的共同主席。

AIT提及，默克利領銜推動國會強化美國與印太地區、台灣及其他民主社會的夥伴關係，也致力保護維吾爾人、香港人、西藏人、蒙古族及其他族群的人權與文化遺產，並撰寫多項具重大意義的法案，包括「防止維吾爾人強迫勞動法案」和「推動解決西藏-中國爭端法案」，藉以強化美國對該地區的政策。