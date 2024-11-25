財劃法修法「魔鬼藏細節裡」 周春米：不能光看帳面數字  

各界關切財政收支劃分法修法，屏東縣長周春米今答覆縣議員質詢時表示，若依國民黨財政劃分法版本試算屏東看似可獲510億元分配稅款，但「魔鬼藏在細節裡」，重大交通建設絕非地方能執行，還有健保、社福、教育、人事等都需靠中央支持，須先確認中央與地方重分配後比例，不能光看帳面數字。

周春米說，看到試算後有510億元的分配款，她也很高興，不需三天兩頭往台北爭取補助，但現在是屏東重大發展百年關鍵時刻，高鐵、捷運、高屏二快等樣樣交通建設都比之前爭取的預算規模多出1.5倍至2倍，這絕非地方政府能承擔，「屏東有能力做高鐵嗎？」、「縣市政府有能力做高鐵嗎？」，這都需要中央、公路總局、交通部統籌。

是否會過度仰賴中央，周春米說，近幾年屏東自籌款約在70億至90億元，若依國民黨版本試算看起來屏東分配的稅款將來到510億元，「但魔鬼藏在細節裡」，很多重大交通建設都須靠中央發動，健保也是大部分由中央支出，還有社會福利、教育、人事相關等，長照人口超過20%以上，屏東如何更細膩、更專業、更全面照顧長輩，都需中央支持，不能只看帳面上的數字。

屏東縣2024年預算555億元，包括統籌及一般、競爭型計畫補助款在內，縣府從中央爭取470億元，和國民黨試算的版本相去不遠，周春米說，她瞭解議員希望屏東自有財源增加、自主財政增加，她也和議員一樣希望建立制度，但在討論統籌分配稅款中央及地方可以分配多少之前，須先釐清交通建設、社會福利、教育及健保支出等後續分配比例，事先說清楚，否則屆時中央統籌分配稅款大部分移到地方，將牽扯到財政的紀律，地方政府需深切思考有沒有能力、人力、量能能夠執行。

縣府財稅局則指出，財政收支劃分法迄今逾25年未修，地方財政面臨自有財源偏低及財源分配機制未符合地方實際需求等問題，造成直轄市與縣市政府城鄉差距與經濟發展差異，修法有其必要性，但資源重分配不能急就章，須審慎從以利地方財政與國家整體的健全發展進行通盤考量。

屏東縣府提出四點建議：

一、應增加地方財政自主能力：

需考量中央與地方垂直分配與事權分工，否則更多資源可能伴隨而來的是責任移轉，不能只從表面統籌分配稅款增加多少數字來看，適度調整中央統籌分配稅款規模，配合水平的重分配，或許是較穩妥的做法。

二、各縣市發展差異的水平分配指標應該要更慎重：

現行中央統籌分配稅款分配採「先依比例，再依公式分配」方式，但分配公式及指標未將縣市地理條件產業特性納入考量，總額61.76%分配直轄市，縣市僅分配到24%，導致縣市貧富差距更加擴大、城鄉發展失衡現象，亟需達成資源分配正義。

財政部已召開過2次會議，邀集各地方政府討論應納入統籌分配稅款分配公式中「財政努力」及「基本建設需求」各項分配指標，屏縣府所提多項指標意見獲參採，期望透過各地方政府充分討論和建立共識，未來能有更具公平的分配公式。

三、修法結果須檢視整體收支，實際能增加的金額有限：

縣府年度預算中央給予補助包括正式編制人員人事費、法定社福支出、退休撫卹經費，以及議員、村里長的基本辦公費，在財劃法修正、中央釋出財源後，將大幅減少對地方政府的補助，中央與地方事權劃分也會有所因應調整，地方政府會增加不少人力及事務的負擔，支出經費也會相對增加。

另方面，中央可分配的一般性及計畫型補助款也會減少，屏縣向來透過積極爭取各項補助款減輕財政負擔，最近5年來合計約為1505.7億元，其中計畫型補助金額約為695億元。按照目前立法院提出修法版本，即使統籌分配稅款金額變多，能增加運用於縣政金額還是很有限。

四、中央地方事權分工有待釐清協商：

整體來說，財劃法修正朝向增加地方財源，處理垂直分配問題固然沒有錯，但地方政府恐因此增加財政負擔，與中央政府籌劃經濟交通建設、國防經費等國家整體重大支出所需的財政韌性，二者之間如何兼顧均衡，乃至地方制度法中涉及的地方自治事項、自治組織如何調整，還是有待中央研議並與地方政府協商。