郭國文喊話辜仲諒加碼12強獎金 蕭旭岑批「無恥」

中華隊勇奪世界12強棒球錦標賽冠軍，中華棒協理事長辜仲諒要發7000萬元獎金，民進黨立委郭國文卻喊話要辜加碼獎金到1億元，遭網友炎上。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天批評郭國文「滿無恥的」，民進黨貪汙腐敗A人民那麼多錢，還有臉叫民間企業加碼。

蕭旭岑今接受「歷史易起SHOW」廣播節目專訪時指出，郭國文是立委，若真想給選手獎勵，以他的職權應該向行政部門或總統府詢問是否可加碼獎金，怎會向民間企業老闆要求加碼？作為執政黨立委，這樣公開喊話是否藉由權勢去施壓，讓民間企業心生畏懼？

台鹽前董事長陳啓昱涉利益輸送掏空子公司，人間蒸發25天後，今到南檢投案。蕭旭岑表示，檢調情資掌握陳一直在國內，表示賴總統一定知道他人在國內，不然怎會一直呼籲要陳啓昱主動投案？這就是司法雙標，柯文哲案到目前，檢方還沒具體查到金流就延押，陳啓昱明明有逃亡事實，還在裝聾作啞，等喬好了律師才出來投案，非常惡劣。

蕭旭岑說，辜仲諒長年參與、熱愛棒球，國人皆知，怎麼能去蹭人家、只因為辜願意對棒球付出就要求再加碼，不可恥嗎？民進黨這幾年A多少錢，陳啓昱落跑、國外光電業者都不敢來台投資，郭國文講這種話滿無恥的。

此外，馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬辦今將公布相關行程，蕭旭岑表示，訪團預計27日（周三）抵台，將停留9天8夜，參訪幾所大學，以及高中、企業，另會走訪日月潭、九份等景點。

蕭旭岑說，此行基於陸委會要求，行程無法新增或調整，盼外界包涵。希望此行讓大陸師生感受到，台灣人民溫暖、善良的善意，兩岸不是劍拔弩張，不需要走向衝突；部分綠色政客與側翼發動的仇視作為是虛假的，真正大多數的台灣人是歡迎大陸青年的。