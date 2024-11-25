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許銘春用公帑辦「演唱會」 藍委：大家沒有很想聽妳唱歌
勞動部前部長許銘春遭爆辦「演唱會」，經查是動用「就業安定基金」預算，總額共356萬餘元。多位國民黨立委今天表示，許銘春可能小時候夢想成為「歌手」但沒完成，所以利用人民納稅錢來替自己圓夢，但「大家沒有很想聽妳（許銘春）唱歌」。
國民黨立委徐巧芯表示，許銘春如果想辦個人演唱會，請別花上拿公帑，別用納稅人的錢慷個人星夢之慨，如果想當歌星，可以去參加星光大道之類的選秀節目。
徐巧心表示，「許銘春演唱會」這件事情要送政風處調查，另外也要送監察院；不過監察院長陳菊也出現在同一個舞台，雖然這樣做可能白忙一場，但依照規定，還是要送監院。這些狀況也凸顯出國會改革的重要性，只有透過民選出來的民代才有能力監督這些單位與人員。
國民黨立委林德福今天也指出，許銘春身為勞動部長本應依法行政，不可將勞動部預算當作自己的小金庫，此舉根本是違法亂紀，利用公帑為自己圓歌手夢？將人民納稅錢當作私用，為所欲為，全台人民都無法接受。
國民黨立委牛煦庭質疑，為何這些事情拖如此之久都不會被踢爆？是完全執政太久了，隻手遮天變成常態了嗎？還是朝中有人好辦事，善於向上經營就變成合法合理？分署長會有樣學樣，恐怕是官箴敗壞，上行下效所致。
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