蕭副總統見台灣同鄉會 談12強棒球賽奪冠表現

副總統蕭美琴今天接見海外僑胞，她提到，世界棒球12強比賽，台灣在國際賽事中奪冠的好表現，競爭對手也都非常努力，大家都是憑著實力在國際友誼競爭中脫穎而出，這也是國際間經濟貿易領域或體育活動最重要的精神。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統上午接見「中華民國留日台灣同鄉會及菲律賓台灣同鄉會回國致敬團」。

蕭副總統致詞時，首先代表總統賴清德向僑胞表達謝意。她說，僑界、僑領都是台灣與世界的橋梁，許多民眾在海外遭遇困境、需要幫忙時，都能感受到僑界團體互助的精神。

副總統提到，台灣處於非常複雜的地緣政治環境中，海外僑胞給予政府外交工作最大的支持，非常令人鼓舞。她相信台灣人民與世界為善，北方的日本與南邊的菲律賓都是最親密的鄰居，更需要僑界與政府分工合作、一起促進雙邊關係，希望每一位走在世界上的台灣民眾及僑胞都能以來自台灣為榮。

蕭副總統並說，相信很多台灣人民昨晚都有觀看非常精彩的世界棒球12強比賽，台灣在國際賽事中奪冠的好表現，競爭對手也都非常努力，大家都是憑著實力在國際友誼競爭中脫穎而出，這也是國際間經濟貿易領域或體育活動最重要的精神。

蕭副總統表示，台灣與人為善的精神也透過僑胞平時在僑居地的服務、對主流社會的關懷，以及對僑民的協助充分展現。希望大家這次返台旅途順利平安，未來回到僑居地繼續一起努力，讓台灣更好、讓世界更好，也讓台灣與僑居地的友誼能夠越來越深。

訪賓一行由中華民國留日台灣同鄉會長陳五福、菲律賓台灣同鄉會長梁乙元率領，僑務委員會副委員長阮昭雄陪同，赴總統府拜會蕭副總統。