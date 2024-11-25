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原民台標案爭議多 高金盼提高自製節目

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院25日審查原民會預算，多位立委列舉待改善之處，並以凍結預算要求原民會檢討。（直播截圖）
立法院25日審查原民會預算，多位立委列舉待改善之處，並以凍結預算要求原民會檢討。（直播截圖）

「原民台標案屢傳弊案，應儘速繳交檢討報告！」無黨籍原民立委高金素梅25日審查原民會預算時如此要求，並呼籲原民台要更多原住民視角的報導。民進黨立委伍麗華則強調，原民台薪水低、難留住傳播人才。多位立委紛提案凍結原民會預算，原民會官員則承諾，會儘快進行專案報告解決相關問題。

標案爭議要寫報告

立法院內政委員會25日審查原民會預算。高金素梅表示，原民台當初會特別設立，就是希望能傳播更多原住民的聲音，但目前看來還是以主流新聞居多，那與一般電視台就沒有區隔，呼籲增加更多原住民視角、探討各黨對原住民政策看法的新聞，還有提高節目自製比例，減少近日傳出的重複投標爭議。

高金素梅不滿指出，目前已經有大量陳情反映標案有問題，但原民台與原住民文化事業基金會都沒有提出解釋，因此原文會的4.4億預算她要凍結2.4億，希望原民會針對採購爭議、薪資結構與節目自製比例等面向進行檢討，她才願意解凍預算。

補助原民選手比賽

民進黨原民立委伍麗華則說，原民台記者一直換來換去，經她詢問發現由於薪水太低，留住人才的條件與誘因不足，因此也同意凍結部分預算，盼於1個月內提出有關人才培育的專案報告。國民黨原民立委鄭天財則強調，原住民與漢人的教育落差持續擴大，盼原民會在部落加強推廣族語。

還有其他立委關心原住民體育選手發展等議題。對此，原民會公建處長劉維哲回應說，未來會給原住民優秀體育選手更多援助，有些教育部無法填補的部分，例如移地訓練、出國比賽與設備添置的費用都會增加；另外，將開始試辦族語教學的計畫，而原民台待遇改善與標案調查的部分也會儘快繳交檢討報告。

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伍麗華 原住民 高金素梅

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