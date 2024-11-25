陳啓昱自行投案 謝龍介：一切都喬好了

涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱上月24日聲押獲請回，隨後落跑遭到通緝，今天上午自行到案。國民黨立委謝龍介指出，「喬好了，通通喬好了。」只要關鍵內容都被喬掉，這起弊案可能便無法向上查緝，最後只能辦到陳啓昱。

陳啓昱涉光電弊案，當時在更裁庭後便下落不明，台南地檢署本月4日發布通緝，不過對於他是否潛逃出境或還在國內也沒把握，今天傳出陳啓昱到案，南檢證實，陳啓昱由律師陪同，今上午10點許自行到台南地檢署報到。

謝龍介對此表示，南部近兩天盛傳一切都喬好了，陳啟昱今天早上到台南地檢署報到，是否早都喬好了？是否會像台南市前經發局長陳凱凌的弊案一樣，大量筆錄都說是上級交辦， 直到最後也只辦到陳凱凌而已？

謝龍介說，陳啟昱在黑白兩道追殺下終於喬好了，才出來面對南檢與司法，最了解民進黨弊案的就是民進黨朋友，希望南檢可以邀請行政院長蘇貞昌說明，當年是接獲什麼情資，才要求陳啟昱立刻辭職？

謝龍介憂，關鍵內容會不會都被這些人喬掉了？如果真是這樣，案情就不可能向上發展，陳啓昱逃跑的23天，究竟遇見什麼人？什麼話可以說？什麼話不能說？全部都喬好了，他只能向台南地檢署喊聲「加油」。