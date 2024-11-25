快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

陳啓昱自行投案 謝龍介：一切都喬好了

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委謝龍介認為，台鹽公司前董事長陳啓昱會出面投案，是因為一切都已經「喬好」了。圖／謝龍介提供
國民黨立委謝龍介認為，台鹽公司前董事長陳啓昱會出面投案，是因為一切都已經「喬好」了。圖／謝龍介提供

涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱上月24日聲押獲請回，隨後落跑遭到通緝，今天上午自行到案。國民黨立委謝龍介指出，「喬好了，通通喬好了。」只要關鍵內容都被喬掉，這起弊案可能便無法向上查緝，最後只能辦到陳啓昱。

陳啓昱涉光電弊案，當時在更裁庭後便下落不明，台南地檢署本月4日發布通緝，不過對於他是否潛逃出境或還在國內也沒把握，今天傳出陳啓昱到案，南檢證實，陳啓昱由律師陪同，今上午10點許自行到台南地檢署報到。

謝龍介對此表示，南部近兩天盛傳一切都喬好了，陳啟昱今天早上到台南地檢署報到，是否早都喬好了？是否會像台南市前經發局長陳凱凌的弊案一樣，大量筆錄都說是上級交辦， 直到最後也只辦到陳凱凌而已？

謝龍介說，陳啟昱在黑白兩道追殺下終於喬好了，才出來面對南檢與司法，最了解民進黨弊案的就是民進黨朋友，希望南檢可以邀請行政院長蘇貞昌說明，當年是接獲什麼情資，才要求陳啟昱立刻辭職？

謝龍介憂，關鍵內容會不會都被這些人喬掉了？如果真是這樣，案情就不可能向上發展，陳啓昱逃跑的23天，究竟遇見什麼人？什麼話可以說？什麼話不能說？全部都喬好了，他只能向台南地檢署喊聲「加油」。

台南 弊案 陳啓昱

延伸閱讀

郭國文要辜仲諒12強賽獎金加碼 黃國昌酸陳啟昱把錢吐出來

郭國文喊話辜仲諒12強賽獎金加碼 黃國昌酸陳啟昱把錢吐出來

潛逃24天陳啓昱逃亡海外是幌子？ 檢調警發現他有聯繫親友

陳啓昱月初重開羈押庭後失蹤 一度傳他潛逃海外今卻現身投案

相關新聞

陳啓昱自行投案 謝龍介：一切都喬好了

涉光電弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱上月24日聲押獲請回，隨後落跑遭到通緝，今天上午自行到案。國民黨立委謝龍介指出，「喬好...

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 竟是他墊底

台灣民意基金會今天公布最新民調，4成6民眾最欣賞台中市長盧秀燕，2成8最欣賞高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安，1成8最欣賞...

立院靠「龜鶴二仙」撐場面 年齡相加逾140歲天天上班

民進黨主席賴清德已向黨籍立委下達4道軍令，要求黨籍立委必須「全員全程」出席黨團會議及政策小組會議，相互支援立法院各委員會...

韓國瑜怒了！立法院會唱空城外賓傻眼 藍綠白急排班

立法院朝野關係惡化，多場會議都沒辦法好好開會，議事進度緩慢，院長韓國瑜最近也怒了，他多次在朝野協商時忍不住抱怨，立法院院...

12強賽／中華隊今晚返台F-16伴飛 賴清德明天接見 英雄大遊行下午登場

世界棒球12強賽，中華隊勇奪冠軍，總統府今天表示，賴清德總統明天將於總統府接見代表團，並以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉...

原民台標案爭議多 高金盼提高自製節目

「原民台標案屢傳弊案，應儘速繳交檢討報告！」無黨籍原民立委高金素梅25日審查原民會預算時如此要求，並呼籲原民台要更多原住民視角的報導。民進黨立委伍麗華則強調，原民台薪水低、難留住傳播人才。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。