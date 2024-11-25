【重磅快評】綠委要辜仲諒湊1億 有如一場政治版霸凌

中華隊4比0完封日本勇奪12強棒球錦標賽冠軍，全民沸騰。綠委郭國文為蹭熱度，喊話棒協理事長辜仲諒再加碼獎金到1億元卻遭網友洗版砲轟；郭不知閉嘴，反強拗「去年金控大賺，加碼不是不合理」，猶如提油救火，最後只得致歉。辜仲諒全程未發一語，但外界看來，這簡直就是一場政治版的霸凌，難道就因為郭是賴清德的嫡系就可以如此率性？

中華隊昨晚勇奪世界12強棒球錦標賽冠軍，國人激動落淚。辜仲諒在中華隊出發前允諾發放獎金4000萬元，中華隊成功拿下冠軍，再加碼3000萬元，發出獎金幾達總獎金的四分之一，昨晚更包下日本高檔餐廳犒賞健兒，手筆不謂不大方，但郭國文半夜發文要求辜再加碼湊滿1億，讓整起事件變了調。

郭國文貼文一出，網友炸鍋，大罵郭要蹭熱也可以自己拿3000萬元出來湊，並酸「你以為人人都鄭文燦哦，家裡找得到幾百萬現金。怎麼不叫職棒會長蔡其昌出1億？」、「你只會害民進黨被討厭啦⋯快出來致歉跟刪文啦」；更有人搬出貪汙治罪條例問這種行為是否構成藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者？

郭國文想蹭棒球熱，卻搞得灰頭土臉，如果趕快刪文道歉，也許風波很快就過去了；讓人驚訝的是，郭國文還想為自己辯解，但拿出來的理由竟是「去年金控大賺，加碼不是不合理」，那就更加討罵了。

國民黨議員游淑慧說得好，指郭自己不出錢，拱別人加碼，不會覺得丟臉？台灣的金控也不只有中信金，崇越科技去年營收492億、今年突破550億，郭要不要問經濟部長郭智輝捐一億元？中信金是上市公司，為什麼郭國文覺得他可以指揮盈餘用途？「立委好大，嚇死人也笑死人。」

暄騰半天，郭國文最後道歉了，強調他是軟性建議，沒有情緒勒索的意思，「如果掃了各位的興，要說聲『歹勢』，希望台灣棒球越來越好」。郭國文說他沒有情緒勒索，可能是對應有網友說他這種行為可能構成藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物。

郭國文其實過慮了，貪污治罪條例「藉勢、藉端強募財物罪」的要件嚴格，須公務員藉其職務對廠商具有利害關係並要求捐贈財物才會構成；立委對棒協並無法定職務權限，也難謂有利害關係，網友的意見也僅為意見抒發而已。

但他倒是提了情緒勒索，未知辜仲諒的感受，但肯定不太舒服，因為辜確實涉入多起司法案件，對於來自賴清德嫡系立委的喊話，辜能夠無視嗎？特別是現今司法體系已全面綠化，即使司法案件和棒球運動無涉，一碼歸一碼，但郭國文大筆一揮要辜湊一億獎金，然後又說是軟性建議，如果沒有情緒勒索之意，莫非是霸凌？

出任立委之前的郭國文曾在陳菊力勸之下當過一年多的勞動部次長，任內力推一例一休政策；五年前參選立委，賴清德陪郭在雨中拜票7天，郭國文百分之百是賴清德的人馬，要論根正苗紅，郭國文絕對名列前茅，但把自己放到無限大，任意情勒、霸凌，被罵還振振有辭，是誰讓他如此妄為？