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批洪申翰僅高中畢業接勞動部長 藍營：賴政府毫無反省

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立院黨團今開記者會指出，洪申翰毫無勞權相關背景，只有高中畢業，而且洪申翰2月便知霸凌事件，卻無積極作為，人民能期待這樣的部長為社會做出什麼改變？記者張睿廷／攝影
國民黨立院黨團今開記者會指出，洪申翰毫無勞權相關背景，只有高中畢業，而且洪申翰2月便知霸凌事件，卻無積極作為，人民能期待這樣的部長為社會做出什麼改變？記者張睿廷／攝影

國民黨立院黨團今開記者會指出，洪申翰毫無勞權相關背景，只有高中畢業，而且洪申翰2月便知霸凌事件，卻無積極作為，人民能期待這樣的勞動部長為社會做出什麼改變？而這樣的人事任命來看，可見賴政府根本沒檢討、反省，只有攻城掠地，沒有用人唯才。

國民黨團書記長林思銘提到，過去的勞動部長潘世偉、陳雄文、郭芳煜、許銘春、何佩珊等人，學歷分別是康乃爾大學產業及勞工關係博士、成功大學環境工程碩士、政治大學外交所碩士、台大法律系、輔大傳播系畢業；洪申翰卻僅有高中畢業，一個高中生可以擔任勞動部長？

林思銘接著說，此言並非歧視高中生，但是勞動部相當重要，過去幾任部長多是學有專精，但現在竟然讓一個高中畢業生擔任部長，民進黨政府此舉是種對文官體制的諷刺。洪申翰不指高中畢業而已，過去也只有環團背景，並無勞團背景，而且洪申翰2月便知霸凌案，卻無積極作為，人民能期待這樣的人擔任勞動部長能為勞工做出什麼維護？

國民黨立委徐巧芯表示，洪申翰今年2月如果能處理霸凌案，公務員可能不會離開，尤其勞動部調查報告提到，現在有許多公務人員都在看身心科。洪申翰在節目說自己早就知道，明明知道有人被霸凌，為何不及時阻止悲劇發生？某種程度來說，「你就是間接的共犯」，賴清德總統、行政院長卓榮泰竟讓這樣的人接任勞動部長，顯然未將人民怒火看在眼裡。

國民黨立委洪孟楷批，為什麼部長要請辭下台？什麼會有新任部長要上任？為何有不分區立委要遞補？不就是因為一個公務人員遭到霸凌離開嗎？當公務人員的時間永遠停在那天，發言人卻搶在第一時間喊恭喜，賴清德的發言人卻搶在第一時間高喊恭喜，賴清德有責任出面說明，「你的發言人說的恭喜，到底是在恭喜什麼？」

洪孟楷表示，勞動部長任命沒有專業，只是換成賴友友，成為人員酬庸。他們下周會請國民黨立委、立法院衛環委員會召委蘇清泉邀請新任部長洪申翰赴衛環委員會專案報告，同時重寫公務員案調查報告；另外，藍營將在周五成立勞動部事件的調查委員會，呼籲民眾黨團、民進黨團一起支持，別讓霸凌事件再度發生。

勞動部 洪申翰 霸凌

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