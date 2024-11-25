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郭國文要辜仲諒12強賽獎金加碼 黃國昌酸陳啟昱把錢吐出來

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣民眾黨立法院黨團舉辦「聽人民的心聲－台灣民眾黨委託民調發布記者會」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）會後受訪時大酸陳啟昱，中華隊獎金要加碼很簡單，叫陳啟昱拿一小部分A來的錢就綽綽有餘。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨立法院黨團舉辦「聽人民的心聲－台灣民眾黨委託民調發布記者會」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（中）會後受訪時大酸陳啟昱，中華隊獎金要加碼很簡單，叫陳啟昱拿一小部分A來的錢就綽綽有餘。記者邱德祥／攝影

世界12強棒球賽台灣隊以4比0完封日本奪冠。中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒總計要發出7000萬元獎金，但民進黨立委郭國文卻喊話辜仲諒加碼到1億元，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天痛批郭國文「藉勢藉端」，仗著黨的勢力「忘了自己是誰」？

台灣民眾黨立法院黨團今天舉辦「聽人民的心聲－台灣民眾黨委託民調發布記者會」，公布包括政黨、媒體信任度等民調。針對郭國文要辜仲諒加碼獎金一事，黃國昌在記者會回應時事時表示，「郭國文的行徑不僅僅是情緒勒索，我覺得郭國文可能在財政委員會當過幾年委員，我不知道他平常跟這些金控相處的模式是什麼？利用他財政委員會委員的職權，藉勢藉端，這個就是郭國文的作風？」

黃國昌質疑郭國文有這麼大？原來民進黨的一個立委可以直接下令，要一個金控說你給我出多少錢？忘了自己是誰。台鹽綠能弊案先前傳出落跑的陳啟昱，今天主動投案赴台南地檢署報到，黃國昌趁機開酸，中華隊獎金要加碼很簡單，叫陳啟昱拿一小部分A來的錢就綽綽有餘，「民進黨的立委應該去呼籲陳啟昱，叫他把錢吐出來」。

台灣民眾黨立法院黨團舉辦「聽人民的心聲－台灣民眾黨委託民調發布記者會」。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨立法院黨團舉辦「聽人民的心聲－台灣民眾黨委託民調發布記者會」。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨立法院黨團舉辦「聽人民的心聲－台灣民眾黨委託民調發布記者會」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）會後受訪時大酸陳啟昱，中華隊獎金要加碼很簡單，叫陳啟昱拿一小部分A來的錢就綽綽有餘。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨立法院黨團舉辦「聽人民的心聲－台灣民眾黨委託民調發布記者會」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）會後受訪時大酸陳啟昱，中華隊獎金要加碼很簡單，叫陳啟昱拿一小部分A來的錢就綽綽有餘。記者邱德祥／攝影

台灣民眾黨 郭國文 黃國昌

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