衛報證實：蔡英文原定10月訪倫敦但英外交部憂搞砸北京行而要求推遲
衛報引述外洩文件揭露，我國前總統蔡英文10月原定拜訪英國國會，不料遭英國外交部插手，理由是「必會破壞」同一時間英國外交大臣拉米（David Lammy）出訪北京行程，蔡英文後來轉赴法國。
衛報指出，一封8月給英國上、下議院議長的信件中，說明蔡英文「將在10月16日至18日訪問倫敦」，台灣在英國辦事處尋求由國會接待的可能性。
信中寫道，蔡英文「非常重視」獲邀對議員發表演說，並出席在下議院議長官邸舉行的招待會。信中還提到：「許多議員與同僚希望聽取她對台灣未來幾年的看法。」
不過此行遭英國外交部以並非適當時機干預而取消。一名消息人士10月告訴衛報，台灣駐英代表收到英國外交部的訊息，訊息中表示：「請暫時推遲這項計畫，因為外交大臣即將前往中國進行『善意訪問』，這絕對會搞砸它（外交大臣的出訪）。」
衛報指出，由於台英沒有正式外交關係，所以這項訊息不是由部長級官員傳達，台灣駐倫敦代表只能會見事務官。
對此，英國外交部發言人說，「我們不認可這種情況的描述。議員獨立於政府，完全可以自由邀請他們希望會晤人士。」
不過，中央社在報導衛報上述消息中指出，英國外交部所謂的「不認可」，意思是不承認，但也不否認。
衛報上周在一場國會活動詢問有關蔡英文訪問延期時，台灣駐倫敦政治部門主任表示，他未被授權討論此事。蔡英文辦公室也未回應媒體的置評請求。
中國通常不會區分政府與議會層級會議代表的意義。對於蔡英文先在布魯塞爾、巴黎和布拉格與政治人物的會面，北京就表現出強烈不滿。接待蔡英文的法國國會議員也透露，中國曾試圖勸阻他們接待蔡英文。
衛報指出，蔡英文或許可望明年春天訪英，但英國政府希望她的行程不會與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）明年初的訪中行程撞期。
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