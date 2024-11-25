76.8%支持修《財劃法》 調查：不滿NCC

財劃法》、47.9%民眾對NCC表現不滿意！對此，民眾黨立院總召黃國昌強調，盼行政部門儘速提出《財劃法》修法版本，還有提出新的NCC委員名單。同黨立委林國成說，民眾對NCC不滿意的比例高達47.9%，若政府繼續再以顏色與是否「信賴」為提名依據，只會讓民眾更加不信任NCC。

研究所78.4%不滿NCC

台灣民眾黨25日公布民調，針對是否同意修《財政收支劃分法》，將中央政府掌握的稅收分配給地方政府？同意比例高達76.8%，69歲以下民眾認同比例將近8成，連民進黨都有67.8%支持者也同意修法；針對警消與公務員退休待遇相同，是否同意提升警消退休待遇？也有69.9%民眾同意、不同意僅22.9%。

另外，調查顯示，對於國內媒體信任為何，54.2%不信任，40歲以下民眾高達63.1%，且隨著學歷愈高、對媒體的不信任感愈高；對NCC滿意的比例僅有33%，不滿意的比例高達47.9%，研究所以上有78.4%不滿意，但民進黨傾向者對NCC感到滿意，約63%支持者滿意NCC表現。

會續推《財劃法》修法

「民調打臉行政院長卓榮泰『《財劃法》現行版本是最好的，不用再修』的說法！」黃國昌強調，民進黨還聲稱若修《財劃法》，會沒有錢做國防、補貼、教育與社福，但實際上根本不會。他表示，國會願意給行政部門時間與空間，但若行政機關繼續消極不立法，國會還會繼續推動《財劃法》修法。

此外，他也呼籲行政院長卓榮泰儘速提出新的NCC委員，並表示當初也不是在野黨抵制NCC委員提名，是民進黨自己的召委不排案，而目前媒體與NCC的民調，都只有民進黨支持者滿意下，賴清德政府未來若繼續以顏色為標準提名，將會繼續催毀NCC的公信力。

NCC功能應檢討

民眾黨立委林國成批評說，目前政府的施政就是一意孤行、欺騙台灣民眾，包括主管職場霸凌的勞動部自己發生霸凌，還有屏東縣政府、基隆海科館等霸凌案例不勝其數；另外，NCC退休委員紛紛講出真心話，包括「政媒集團化」、「進行政治偏頗報導」等，NCC還有存在的必要嗎？若要繼續運行，在媒體治理與監理部分都應該徹底檢討。

【更多精采內容，詳見 】