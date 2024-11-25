郭國文喊話辜仲諒12強賽獎金加碼 黃國昌酸陳啟昱把錢吐出來

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，民進黨立委郭國文向辜仲諒建議獎金從新台幣7000萬元加碼至1億元惹議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，郭國文藉勢藉端、情緒勒索，根本濫用職權，民進黨立委應該呼籲上午自行到案的台鹽綠能前董事長陳啟昱把錢吐出來。

中華隊昨天在東京巨蛋擊敗日本隊，拿下世界12強棒球錦標賽冠軍，中華棒協理事長辜仲諒發出7000萬元獎金，郭國文則在臉書發文表示，「世界第一，獎金一億，請辜董加碼再加碼」，相關言論卻遭到網友炎上。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時指出，郭國文在財政委員會當過幾年立委，不知道平常跟金控的相處模式為何，而利用立委的職權藉勢藉端，可能就是郭國文的作風，不僅是蹭熱度情緒勒索，根本就是濫用職權，「原來民進黨的財委會立委，可以直接下令，哪一個金控出多少錢，忘了自己是誰。」

有關台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，前任董事長陳啟昱今天自行投案報到，黃國昌則說，就好好把該交代的事情做交代，至於他汙走的錢，拿一小部分來頒中華隊獎金綽綽有餘，民進黨立委應該呼籲陳啟昱，叫他把錢吐出來。