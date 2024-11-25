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中華隊奪冠網敲碗放假一天 吳思瑤笑稱要立院朝野休兵

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

中華隊在世界棒球12強賽中成功射日奪冠，舉國歡騰，網友敲碗放假一天，高雄市長陳其邁也笑說今天已達停班停課標準，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤笑說，將11月24日曆為棒球日樂觀其成，但放假放心裡就好，今天大家上工心情都是愉悅美麗，盼立法院朝野攻防能休兵一天。

媒體追問，民眾黨支持者（小草）喊話民眾黨立委別發慶賀文，因為黨主席柯文哲還在看守所。吳思瑤說，可以理解小草可能內傷，但台灣隊從不被看好到奪冠，民眾應該放下政治上攻防，開開心心為台灣國球不分黨派開心支持，邁向國家政策的運動部法案還在審議，盼審議過程各黨意見都受檢視並共同支持。

至於國民黨堅持應該稱呼「中華台北」？吳則說，透過棒球讓世界看見台灣，就寫在衣服和每個人心上，既然國際上都說台灣，「我們要勇敢說 team Taiwan」。

停班停課 吳思瑤 民眾黨

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