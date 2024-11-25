勞動部不認「許銘春演唱會」用就業基金 黃國昌轟厚顏無恥

民眾黨立法院黨團總召黃國昌揭露「許銘春演唱會」預算由就業安定基金支應，被勞動部公開否認。黃國昌今天說，勞動部只要回答「有沒有拿就業安定基金開演唱會」這個問題就好，他送「厚顏無恥不知反省」8個字給勞動部，同時他想問監察委員，敢不敢辦這個案子？

黃國昌昨天在臉書指出，勞動部前部長許銘春「登台高歌」引發軒然大波，總共花費356萬7578元，竟然是由就業安定基金支出。勞動部回應，公務機關預算支用核銷有嚴謹程序，法治國家不能容忍貪瀆舞弊行為，有任何事證可提供檢調或廉政單位依法處理。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，不知道是誰授權發布回應新聞稿，難道是新任勞動部長洪申翰，「厚顏無恥不知反省，8個字送給勞動部」，勞動部的意思就是一切合法謝謝指教，納稅人的錢就是要這樣用，勞動部不敢回答問題的核心，「就業安定基金可以拿來給許銘春開演唱會嗎？回答這個問題就好。」

黃國昌說，除了一切合法謝謝指教，勞動部新聞稿的後段，更是民進黨慣用的官式文章，意思就是如有不爽去找檢調，「主辦協辦都是我的人，你要怎麼跟我玩」，民進黨如果是這個樣子，政府乾脆跟全體國人宣告，就業安定基金就是勞動部的小金庫，愛怎麼花就怎麼花，預算書寫一套，實際沾到邊就變更計畫，通通都可以拿來用。

黃國昌也說，自己很想請教監察院，國家的錢被這樣亂搞，監察委員是否敢辦，還是這些監委赫然發現，舞台上站著監察院長陳菊，所以嘴巴全部閉上，沒有任何人敢有動作，也沒有人敢說什麼話。