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翁曉玲質疑拿納稅人的資源支持廢死 法扶基金會預算破15億

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
立委翁曉玲質疑法扶基金會使用納稅人的資源卻支持廢死，嚴重違反高達八成以上主流民意，如何獲得社會支持？圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播
立委翁曉玲質疑法扶基金會使用納稅人的資源卻支持廢死，嚴重違反高達八成以上主流民意，如何獲得社會支持？圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今在司法及法制委員會質詢時提及，希望在野黨不要惡砍司法預算開惡例，憲政機關應平等相維，捍衛司法機關的獨立，他列出數據，指過去立院對司法預算都是尊重的；她話鋒一轉，認為面對憲法法庭的判決，在野黨不應覺得不利就修憲法訴訟法，這將使憲法法庭的案件難以消化。

吳思瑤表示，自從2003年大法官同意權改由立法院行使後，僅2007年4名大法官被提名人遭國民黨多數否決，從來沒發生過延宕、阻擋、拒審大法官人事案的情事。

立委翁曉玲一上台就認為司委會應該具專業背景，而不是像吳思瑤、柯建銘等人說什麼「政治報復」的話，她說如果大官要求死刑必須「一致決」，但大法官的決議門檻為何不能提高？當大法官擴權，誰能解決這個問題？

翁曉玲也質疑法扶基金會的預算從5開始連年增加，至明年達15億，針對服務對象，究竟有無排富條款？此外，另外法扶要成立「刑事辯護中心」，這是法扶所要成立的嗎？難道不應該由法務部主編或律師公會舉辦就好？另外，法扶基金會使用納稅人的資源卻支持廢死，嚴重違反高達八成以上主流民意，如何獲得社會支持？

她質疑，法扶贊助廢死聯盟出書，試問是不是要應該幫被害人也出書？

翁曉玲主張應具體說明法扶基金會成立刑事辯護中心的必要性及具體規劃的適當性，檢討法扶辦理不符合法扶目的的補助活動的適切性。

司法 大法官 翁曉玲

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