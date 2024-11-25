快訊

北市內湖男持刀當街砍殺女友 她胸腹中刀無生命跡象送醫急救

他讚悠遊卡「Super i貼卡」其實很好用！被挖出2致命傷：都失效了

曾豪駒曝12強奪冠「拒噴香檳」原因 日本球迷讚：台灣真了不起

台灣12強奪冠 林佳龍PO神預言照：友誼超越勝負

中央社／ 台北24日電

台灣12強賽奪冠，才結束訪歐行程的外交部長林佳龍在返程班機上關心賽事，並於社群媒體貼出與美國、日本駐台代表的合照，打趣表示「神預言」賽事前3名，感謝台灣隊精彩表現，與日、美超越勝負的友誼。

世界12強棒球賽昨天冠軍戰，台灣隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠。

林佳龍於臉書發文並附上他與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會副代表高羽揚一同觀賞12強預賽台日大戰的合照，林佳龍笑稱「這張照片不只神預言前3名」、「還預言冠軍站中間」。

林佳龍表示，謝謝台灣隊的精彩表現，也感謝日本、美國超越勝負的友誼，彼此不分你我，也在不同崗位上為台灣繼續加油。

林佳龍說明，雖然台灣隊賽前不被看好，但展現無比的拚勁與韌性，堅持到最後，台灣隊的精神感動所有的球迷，也團結全台灣，萬眾一心為台灣加油。

此外，AIT與日本台灣交流協會於官方臉書分別貼文致賀台灣奪冠，林佳龍留言回應，「未來棒球路上，台美日一起切磋、繼續努力」、「謝謝日本承讓，台日友好，棒球路上攜手同行」。

外交部小編也留言致謝，感謝美國好朋友的神預言，這次台美日一起包辦前3名，未來繼續攜手帶給大家更多感動，也在日本台灣交流協會臉書留言表示，「謝謝日本好朋友，未來我們也一起加油！台日友誼最高」。

日本台灣交流協會 林佳龍 美國在台協會

延伸閱讀

王義川遞補不分區 好鬥作風恐惹爭議

人物／高鐵沒靠背到「王膝知」王義川諧星路線前進國會

林佳龍盼台灣與立陶宛合作 建立無人機民主供應鏈

林佳龍率團訪立陶宛 簽署無人機合作備忘錄

相關新聞

立院靠「龜鶴二仙」撐場面 年齡相加逾140歲天天上班

民進黨主席賴清德已向黨籍立委下達4道軍令，要求黨籍立委必須「全員全程」出席黨團會議及政策小組會議，相互支援立法院各委員會...

韓國瑜怒了！立法院會唱空城外賓傻眼 藍綠白急排班

立法院朝野關係惡化，多場會議都沒辦法好好開會，議事進度緩慢，院長韓國瑜最近也怒了，他多次在朝野協商時忍不住抱怨，立法院院...

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 竟是他墊底

台灣民意基金會今天公布最新民調，4成6民眾最欣賞台中市長盧秀燕，2成8最欣賞高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安，1成8最欣賞...

要辜仲諒加碼遭炎上 郭國文致歉：軟性建議 非情勒

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，中華棒協理事長辜仲諒豪氣發出7000萬元獎金。民進黨立委郭國文向辜仲諒喊話...

【重磅快評】綠委要辜仲諒湊1億 有如一場政治版霸凌

中華隊4比0完封日本勇奪12強棒球錦標賽冠軍，全民沸騰。綠委郭國文為蹭熱度，喊話棒協理事長辜仲諒再加碼獎金到1億元卻遭網...

批洪申翰僅高中畢業接勞動部長 藍營：賴政府毫無反省

國民黨立院黨團今開記者會指出，洪申翰毫無勞權相關背景，只有高中畢業，而且洪申翰2月便知霸凌事件，卻無積極作為，人民能期待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。