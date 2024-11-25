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洪申翰接勞動部長 考驗黨意與價值妥協

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委洪申翰轉任勞動部長，社運圈分析，他要在黨意、勞工與自我價值中進行取捨。（洪申翰臉書）
民進黨立委洪申翰轉任勞動部長，社運圈分析，他要在黨意、勞工與自我價值中進行取捨。（洪申翰臉書）

洪申翰長期從事環保運動，反核立場雖很徹底，但面對三接轉了彎！」針對洪申翰將就任勞動部長，同為環保人士的前基隆市議員王醒之24日接受採訪時予以肯定，他表示洪申翰過去的反核與關心能源轉型的立場，至今都沒有改變，不過未來他將要面對勞工的壓力，黨意、民意與價值要如何取捨將是觀察重點。

洪擅長建立制度

洪申翰因為勞動部長何佩珊背負職場霸凌案的政治責任請辭而接任。過去他是綠色公民行動聯盟副秘書長，並在2020年以後加入民進黨，擔任不分區立委，後來也當選了民進黨的中常委，以及民進黨立院黨團副書記長，在派系上隸屬親賴的「民主活水」。

對於洪申翰將接任勞動部長，黨團幹事長吳思瑤公開表達不捨，並表示過去一年，要是沒有洪沒辦法打戰，洪申翰從社運戰將到立委，在國會戰功彪炳，她相信洪能好好為勞動部善後，也會是最接近土地跟民意的部長。吳思瑤說，洪申翰長期重視制度建立，希望能從這次個案檢視，作為通案處理制度革新。

反核立場都沒有變

長期從事勞工、環境運動的王醒之受訪時表示，洪申翰從過去綠色公民行動聯盟，到進入民進黨擔任不分區立委，在反核與廢核的立場都沒有變動過，還有因應反核與廢核的能源轉型議題，從頭到尾都非常關注。不過他說，在三接議題上，洪申翰的態度就有稍微轉變，從過去堅持環保的立場，變成要考慮「黨意」才發聲。

「洪申翰『環保 vs. 環保』的說法，其實讓很多環境運動者不滿！」王醒之說，洪申翰認為有一種環保是保育藻礁，另一種是用天然氣作為能源轉型的橋接能源，這兩種都稱為「環保」，但王醒之並不認同，保護藻礁本來就是環境運動核心價值，台灣在能源轉型過程中，是否該用這麼粗暴的方式進行轉型？有很大討論空間。

需面對黨意與民意

王醒之也表示，洪申翰是民進黨不分區立委，反映黨意很正常，而且他還是民進黨最核心的中常委，只是未來他要如何在黨意、民意與自我核心價值間取捨，就要看他怎麼想。另外王醒之說，如今洪接任勞動部長，還要面對全國的勞工，黨意、勞工與自我價值如何自我說服與妥協，值得各界觀察。

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民進黨 洪申翰 王醒之

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