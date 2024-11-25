六都首長欣賞度調查 盧秀燕不分年齡、教育斷層領先

財團法人台灣民意基金會今早發表「國人對當今六都市長的欣賞與不欣賞」即時民調，台灣人最欣賞的六都市長，四成六最欣賞盧秀燕，二成八最欣賞陳其邁和蔣萬安，一成八最欣賞侯友宜，一成三最欣賞張善政，一成最欣賞黃偉哲。盧秀燕在各年齡層、各縣市除桃園外，都一路領先。

中市府新聞局表示，針對台灣民意基金會六都首長欣賞度每一次民調成績都是全體市民、公務同仁以及民意代表共同努力的成果，市府團隊會更戰戰兢兢，努力打造幸福宜居城市，回應市民的肯定與期待。

台灣民意基金會2024年11月11-13日民調，最欣賞的六都市長，台中市長盧秀燕45.7%一馬當先、高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安皆 27.7%並列第二、新北市長侯友宜 17.9%居第三、桃園市長張善政13.3%第四、台南市長黃偉哲10.4%敬陪末座；5.7%都不欣賞，9.4%沒意見，1.7%不知道、拒答。

台灣人最不欣賞的六都市長，結果依序是高雄市長陳其邁27.1%；第二，台南市長黃偉哲16.8%；第三、新北市長侯友宜13.7%；第四，台北市長蔣萬安13%；第五，桃園市長張善政 9%；第六，台中市長盧秀燕8.9%；11.3%都不欣賞，21.9%沒意見，3.5%不知道、拒答。

民調單位指出，上述研究發現傳達了許多重要的訊息，台中市長盧秀燕目前的高人氣，非其他五都市長可比；欣賞她的人

來自四面八方，除了在桃園張善政、在高雄陳其邁領先外，不分年齡、教育程度，全國各地盧都排名第一；此外，她獲得國民黨、民眾黨支持者和中性選民的青睞，連民進黨支持者也有二成七的人欣賞她。民意基金會指出，相關發現強烈暗示盧秀燕羽翼已豐，將在台灣政治過程中展翅高飛。

另，高雄市長陳其邁僅次盧秀燕，陳和蔣萬安並駕齊驅，令人意外。民意基金會指出，長期以來，陳其邁被視為民進黨高人氣的政治明星之一，相關發現透露，陳其邁仍獲明顯過半數民進黨支持者及高雄市民欣賞，但和盧秀燕人氣已有一段不小的差距。如何急起直追，是一個嚴肅的課題。

訪問期間是 2024 年 11 月 11-13 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人，手機 305人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。