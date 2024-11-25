影／許銘春激化高市長初選？ 陳其邁：有決定權的是市民

有意角逐高雄市長的前勞動部長許銘春，近日身陷勞動部北分署霸凌事件爭議，不只高雄青年聯盟發出要求她退選，新北的綠委林淑芬也喊話要她「知所進退」。針對許銘春是否激化高雄市長初選？高雄市長陳其邁今天說，民進黨的制度是依據民調來做決定，有決定權的是所有的市民朋友。

身兼民進黨主席的總統賴清德11月13日邀集黨內各大派系舉行便當會。與會者對於2026縣市長選舉加速提名有共識，初步規劃分4層次提名，包含連任區、共識區、非綠營執政縣市及艱困選區，最快2026農曆年前啟動提名，但未討論具體細節，相關規劃也尚未定案。

民進黨內有意投入2026高雄市長大選者，目前已有立法委員邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆及勞動部前部長許銘春。近日隨著初選確定提前，加上許銘春因為勞動部北分署霸凌事件成為箭靶，導致許銘春負面聲量看漲，民進黨高雄市長初選也逐漸升溫。

陳其邁今天表示，上次在總統開會那天，「我先走，所以我不清楚說會議的結論是什麼」，但他個人希望初選能夠提早決定人選，因為國民黨在高雄的人選幾乎是已經定於一尊，民進黨的候選人當然是愈早決定愈好。

陳其邁說，民進黨還是有民進黨的初選程序，任何人要代表民進黨參選高雄市長，就是要經過黨內初選的程序。被問到有建議初選大概落在何時嗎？陳其邁說「這個現在還沒有討論」。