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為連任黨魁準備？朱立倫：造成內部紛擾或對立都不應該

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中評會致詞。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今在中評會致詞。圖／國民黨提供

國民黨全代會暨130周年黨慶落幕，黨主席朱立倫是否為拚連任，備受關注。朱立倫今天表示，國民黨就像一支球隊，他是總教練，希望團結大家，任何造成內部紛擾或對立，都是不應該的。

朱立倫受訪時表示，國民黨就像一個球隊，他是總教練，希望這個球隊好，每一位選手的表現愈來愈好，國民黨現在沒有黨產，有的就是靠團結的力量，任何造成內部紛擾或內部對立，都是不應該的，「我這個主席就是希望團結大家，共同努力。」

對於中華隊昨天奪冠，朱立倫也說，他算是心臟很強的，看到最後一秒鐘，跟全國觀眾都一樣，非常緊張，但中華隊的表現讓大家太驕傲、太興奮了，這是所有棒球迷歷史的一課，中華隊能獲得真正的世界冠軍，是全民共同的驕傲。

國民黨今舉行中央評議委員會議，會議主席曾永權表示，昨天他參加全代會與黨慶，看到創新、國際化、活潑、年輕化，的確讓人感覺國民黨未來的使命極其重要，包括朱立倫、前總統馬英九、立法院長韓國瑜的談話，的確引起在場黨代表非常大的共鳴。

朱立倫致詞表示，民進黨二次執政後，清算所有黨產，國民黨幾乎沒有資源，但有的是團結力量。這幾年來他們非常辛苦，但面對一次次挑戰，2022年打贏縣市長選舉，15縣市都是藍營執政，北北基桃全面執政，希望為民眾拚好日子。

朱立倫說，2024年國民黨贏回國會最大黨，雖然中央遺憾無法執政，但結合在野力量在國會扮演強力監督角色，民進黨動用暴力所有手段，想打破立院制衡力量，國民黨立院黨團非常認真、拚戰到底，讓大家看到國民黨戰鬥力和團結的力量，非常值得大家佩服。

朱立倫提到，民進黨上個月在基隆發動惡罷，面對這樣的挑戰，全黨團結一致力挺市長謝國樑，最後漂亮贏得選戰，也給民進黨一個教訓，台灣民主不是民進黨說了算，而是人民說了算。

國民黨 朱立倫 民進黨

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