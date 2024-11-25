快訊

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 黃偉哲墊底

聽新聞
0:00 / 0:00

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 黃偉哲墊底

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影

台灣民意基金會今天公布最新民調，4成6民眾最欣賞台中市長盧秀燕，2成8最欣賞高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安，1成8最欣賞新北長侯友宜，1成3最欣賞桃園市長張善政，1成最欣賞台南市長黃偉哲。

另外，2成7民眾最不欣賞陳其邁、1成7不欣賞黃偉哲，1成4最不欣賞侯友宜，1成3最不欣賞蔣萬安，9%最不欣賞張善政，8.9%最不欣賞盧秀燕。

在複選情況下，當民調問及「目前六都市長您最欣賞的是哪幾位」，盧秀燕以45.7%一馬當先、陳其邁與蔣萬安以27.7%並列第二、侯友宜17.9%屈居第三、張善政13.3%搶下第四、黃偉哲則以10.4%敬陪末座、5.7%都不欣賞，剩下9.4% 沒意見，1.7%不知道、拒答。

另外，當民調問及「目前六都市長您最不欣賞的是哪幾位」，陳其邁以27.1%居冠，其他依序為黃偉哲16.8%，侯友宜13.7%、蔣萬安13%、張善政9%，盧秀燕8.9%，11.3%都不欣賞，21.9%沒意見，3.5%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，盧秀燕的高人氣非其他五都市長可比。欣賞她的人來自四面八方，不分年齡、教育和全國各地，除了獲得可觀的國民黨、民眾黨支持者和中性選民的青睞，連民進黨支持者也有2成7欣賞。獲得廣大人民的善意支持是無價的政治資產，強烈暗示盧已羽翼豐滿，將在台灣政治過程中展翅高飛。

游盈隆續指，陳其邁受台灣民眾欣賞程度，僅次盧秀燕，和蔣萬安並駕齊驅，令人意外。因為長期以來，他被視為民進黨高人氣的政治明星之一，前途無量；相關發現也透露，陳其邁仍獲明顯過半數民進黨支持者及高雄市民欣賞，但和盧秀燕人氣已有一段不小的差距。如何急起直追，是嚴肅課題。

游盈隆接著談到雙北，他說，蔣萬安人氣和陳其邁不相上下，有後起之秀的樣子，因為家世特殊和他始終保持不卑不亢的態度，市政表現雖不突出，但仍獲得台灣社會不少民眾的好感與支持；侯友宜自2024總統大選飲恨後，鋒芒內斂，持盈保泰，仍獲相當可觀民眾的欣賞、肯定與支持，儘管和過去顛峰時期已無法相提並論。

至於後段班，游盈隆說，張善政此次沒能獲得全國性亮麗的排名，屈居倒數第二。但在桃園市主場還是勇奪第一，連高人氣的盧秀燕在桃園也只能坐二望一，搶回一點面子；黃偉哲此次未能獲得全國性理想排名，並不令人意外。因為他個人向來行事低調，不擅長造勢的風格，再加上受台南市近幾年治安、貪腐、光電爭議事件頻傳所累，其他重要市政建設沒獲得外界的注意。

此次訪問期間為11月11日至13日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1017人，市話712人，手機305人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

台灣民意基金會公布台灣人最欣賞的六都市長調查。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會公布台灣人最欣賞的六都市長調查。圖／台灣民意基金會提供

盧秀燕 蔣萬安 陳其邁

延伸閱讀

狂賀！中華隊奪冠 蔣萬安宣布運動中心新樂園等免費好康

12強賽／中華隊奪冠！北市府2千民眾HIGH翻 蔣萬安：把屋頂喊到掀起來

12強賽／陳其邁在衛武營觀賽嗨喊「叫我第一名！」

12強賽中華隊奪冠！盧秀燕：應援成功世界第一太感動了

相關新聞

立院靠「龜鶴二仙」撐場面 年齡相加逾140歲天天上班

民進黨主席賴清德已向黨籍立委下達4道軍令，要求黨籍立委必須「全員全程」出席黨團會議及政策小組會議，相互支援立法院各委員會...

韓國瑜怒了！立法院會唱空城外賓傻眼 藍綠白急排班

立法院朝野關係惡化，多場會議都沒辦法好好開會，議事進度緩慢，院長韓國瑜最近也怒了，他多次在朝野協商時忍不住抱怨，立法院院...

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 黃偉哲墊底

台灣民意基金會今天公布最新民調，4成6民眾最欣賞台中市長盧秀燕，2成8最欣賞高雄市長陳其邁和台北市長蔣萬安，1成8最欣賞...

要辜仲諒加碼遭炎上 郭國文致歉：軟性建議 非情勒

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，中華棒協理事長辜仲諒豪氣發出7000萬元獎金。民進黨立委郭國文向辜仲諒喊話...

郭國文喊辜仲諒加碼1億網轟丟臉 游淑慧：粗俗粗魯粗暴

中華隊4比0完封日本，民進黨立委郭國文喊話中華棒協理事長辜仲諒再加碼獎金到1億元，遭網友洗版砲轟「自己不出錢，拱別人加碼...

六都首長欣賞度調查 盧秀燕不分年齡、教育斷層領先

財團法人台灣民意基金會今早發表「國人對當今六都市長的欣賞與不欣賞」即時民調，台灣人最欣賞的六都市長，四成六最欣賞盧秀燕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。