中華隊返台戰機伴飛 顧立雄：鼓舞讓國人感到振奮、感動的時刻

世界棒球12強賽中華隊昨天以4：0完封日本奪冠，賴清德總統表示將安排戰機伴飛，歡迎英雄回家。對此國防部長顧立雄今天表示，為了台灣棒球歷史性的一刻，決定進行飛機伴飛，鼓舞讓國人感到振奮、感動的時刻，是我們國軍要做的事情，並強調不會影響到任何戰備。

台灣在世界12強棒球賽奪冠，空軍將派遣F-16V伴飛並施放熱焰彈，但有媒體報導，空軍熱焰彈庫存吃緊，此舉將影響戰備任務。顧立雄今天到立院外交及國防委員會報告「獵鴞專案執行規劃」並備質詢，會前接受媒體聯訪時問大家，昨天球賽大家都有看嗎？看了很緊張，為了這台灣棒球歷史性的一刻，決定進行飛機伴飛，鼓舞讓國人感到振奮、感動的時刻，是我們國軍要做的事情。至於伴飛過程會釋放的熱焰彈，顧立雄強調是年度訓練用的消耗品，不會影響到任何戰備。 立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「獵鴞專案執行規劃」並備質詢，國防部長顧立雄（左）出席。記者邱德祥／攝影 立法院外交及國防委員會邀請國防部報告「獵鴞專案執行規劃」並備質詢，國防部長顧立雄（左）出席，召委王定宇（右）對顧立雄開玩笑說今天質詢登記的人很少，顧立雄笑著說，那是不是就把它結束。記者邱德祥／攝影