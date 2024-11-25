即時短評／朝野打架天天上新聞 立院陋習一籮筐？

平心而論，中華民國立法院的硬體設施水平，輸給全台絕大多數的縣市議會，甚至未必比得過地小民寡的邦交國。1990年代國會全面改選後，一度提出遷建之議，但因九二一地震而打消，此後相關構想再無搬上檯面的機會。究其原因，當然是立院的公眾形象太差，立委或朝野政黨，都害怕被人戴上「浪費公帑」、「自肥」的大帽子。

然而立院形象如此低落，自然也得著落到立委們的頭上。院長韓國瑜近日向各黨團抱怨，院會在場往往只剩「龜鶴二仙」。出席率低落當然是問題，但若只簡單批評委員「擺爛」、偷懶，同樣也不公道。

外界對立院的印象，往往是朝野每天對各種議題互嗆，甚至上演鐵公雞。然則院會的大部分時間，是在處理沒有爭議的法案，其中包括非常冗長、卻又不能省略的宣讀條文等過程。尤其在國會減半，改採單一選區，高鐵又使全台邁入一日生活圈之後，區域立委跑地方行程的壓力，甚至比地方議員還大。對於非關朝野交鋒，沒有質詢機會，也沒有攝影機在場的場合，若說要求立委必須在場，實在也無必要。

儘管出席率偏低，但各黨團至少要有立委盯場，以免遭到對方突襲，利用變更議程等方式翻案。然而近來的情況，甚至連值日生都「蹺課」。原先自然是因為，就算一時被突襲，反正下次院會還要確認議事錄，在野陣營享有人數優勢，到時再動員不遲；至於「好日子」失去的民進黨，自然就更沒有堅守「冷灶」的動力。

立委本身出席率不佳，但對於要求官員備詢，可絲毫不客氣：這種情況在院會總質詢尚不明顯，但部會出席立院各委員會的專案報告，卻一定是將轄下所有單位的主管與幕僚都帶來。原因是立委們的質詢範圍，可不限於當日專案報告的內容，尤其當天若有具話題性的時事，很可能一天下來，多數人都是看報問政。部會們因此養成「有備無患」教訓，乾脆所有人都到場待命，儘管大多數很可能是枯坐一整天。

總之，立委們對於出席與否的判準，宛如當年國中「聯考不考的科目就不上課」，就功利主義而言，似乎的確不礙事；但長遠來看，立院與立委就是把自己「只會打架、噴口水」的負面形象大帽子，往頭上戴得更牢一些。