韓國瑜怒了！立法院會唱空城外賓傻眼 藍綠白急排班
立法院朝野關係惡化，多場會議都沒辦法好好開會，議事進度緩慢，院長韓國瑜最近也怒了，他多次在朝野協商時忍不住抱怨，立法院院會經常大唱空城計，只剩民進黨立委王正旭與國民黨立委陳永康「龜鶴二仙」在場，甚至連邀請行政院長卓榮泰率內閣團隊到立法院報告，台下立委也跑光光，立院形象很不好，他更反問各黨團，既然都有不分區立委，為什麼不排班呢？據了解，韓國瑜大發雷霆之後，藍綠白黨團已經緊急安排立委輪班，按照政黨比例，藍綠每次院會都安排兩個立委盯場、白營則派出一位。
立法院每周二、五舉行院會，每次院會須有委員總額3分之1出席才能開會，不過長久以來，大部分立委簽到後人就離開，各政黨團在院會解除甲動後，派輪值立委1或2人「盯場」防止議案遭對手突襲。據了解，日前有外賓參觀院會開會情況，不禁疑惑「怎麼院會現場都沒人？」
外賓疑惑讓韓國瑜在協商時忍不住抱怨，院會現場經常只剩下陳永康、王正旭「龜鶴二仙」，他還必須拜託兩人千萬不能走，「這畫面能看嗎？」拜託各黨團幹部一定要派輪值委員，更撂下重話指「一定要我硬性規定嗎？」
韓國瑜抱怨完後，上周院會22日，由於朝野上演表決大戰，藍綠白立委皆甲動到場；不過下午院會舉行考試院人事權公聽會時，立委出席狀況不佳，現場除了主席韓國瑜與學者專家全程在場外，藍綠白都是審查立委要發言時才出席，發言完後又離開，場面冷清。
對於韓國瑜要求各黨團開始排班？國民黨團書記長林思銘表示，國民黨團遵照院長意見辦理，國民黨團本來是安排一位區域立委、一位不分區立委，考量區域立委工作繁忙，沒辦法全程留守，考慮日後改為安排一次2位不分區立委在院會現場。
民進黨立委林楚茵則表示，韓國瑜主持議事不中立，曾在今年三月，因為人沒到場跳過質詢，沒收了７名立委的質詢時間；前陣子在報告事項階段，民進黨立院黨團就國民黨立委提案，提出退回程序委員會時，韓更連問了3、4次「有無異議」，故意拖延時間，就是要等遲到進議場的國民黨立委，如此主持議事品質，不先檢討自己，卻反過來要求朝野各黨團，有些奇怪。
民進黨團人士表示，民進黨團動員規則依照人數區別，分為甲級動員、乙級動員，黨團成員若違反都有對應罰則；若動員令解除後，自然只會照排班，留下特定不分區立委或黨團幹部在議場內，因應可能發生的特別情況，均行之有年，要訂定新統一規則，若朝野協商有共識，有討論空間。
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