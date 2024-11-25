立院靠「龜鶴二仙」撐場面 年齡相加逾140歲天天上班

民進黨主席賴清德已向黨籍立委下達4道軍令，要求黨籍立委必須「全員全程」出席黨團會議及政策小組會議，相互支援立法院各委員會，強調「表決可以輸但論述不能輸！」不過，賴清德下令後，立法院會開會，朝野立委照樣跑光光，立法院長韓國瑜點名罵人也沒用，只剩民進黨立委王正旭與國民黨立委陳永康會坐在台下，韓國瑜形容兩人是「龜鶴二仙」，還好有他們，不然立法院就要上演空城計。

這兩位被韓國瑜稱作是「龜鶴二仙」的新科立委，年紀加起來超過140歲，卻卯足拚勁「上班」。軍人出身的陳永康謙稱「這是對制度的尊重」；王正旭笑說，作為新科立委，盼透過參與掌握國會脈動，思考如何回應民眾需求，做好自身角色。

據了解，日前韓國瑜遇到陳永康，韓還特別向陳永康表示「謝謝你支持院會」，陳笑笑回應「應該的，上班嘛，就是應該到班。」

陳永康參加院會，如遇到總質詢，仍然會在場聆聽其他委員質詢，每場都到，雖然不是他質詢，會待至少1個小時到1個半小時，助理會在議場樓上等待，直到聽到想聽的，或覺得差不多了。凡遇周二、周五立法院會，陳的行程一定安排在早上10時過後，讓他聽其他委員質詢，也會向助理分享，聽到哪位委員說了什麼。

陳永康重視「紀律」，長期的軍旅生涯影響他進立院後的表現，養成認真到班的習慣，不論別人如何，不論有無甲動，他都會到院會。據稱，議事人員對於陳永康這點都知道。陳永康曾向助理表示，「準時到班，支持院長，認真學習。」

醫師出身的王正旭，過去作為學者、醫師出席研討會時就有「待好待滿」的習慣，展現對主辦單位的尊重，能充分掌握整場活動的新知與精華，而醫院每天上午都要舉行全院會議，王正旭也因此養成習慣，一大早就聆聽學者專家、各專科夥伴的報告，掌握醫學新脈動。