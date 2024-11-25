要辜仲諒加碼遭炎上 郭國文致歉：軟性建議 非情勒

中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，中華棒協理事長辜仲諒豪氣發出7000萬元獎金。民進黨立委郭國文向辜仲諒喊話獎金加碼到1億，卻遭網友炎上。郭國文今天致歉，強調這是軟性建議，沒有情緒勒索的意思，「如果掃了各位的興，要說聲『歹勢』，希望台灣棒球越來越好」。

郭國文昨夜的「獎金加碼文」意外掀波，郭強調這是一種期待，他會以身作則，吸收台南後火車站轉播活動費用，但網友不領情，更翻出貪汙治罪條例，詢問郭的行為是否構成「藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者」，也有人認為可叫政府加碼，但沒權力要求民間。

雖然球賽已結束，拱辜仲諒捐錢的火卻燒到郭國文身上。身為資深球迷的郭國文先是分享昨天看轉播的心情，他說，昨天感受的氣氛相當瘋狂，不少人對台灣隊讚譽有加，這場賽事是台灣人共同驕傲。

談到炎上爭議，郭國文笑說，他昨天因為情緒非常亢奮因此提出這樣的看法，也受到許多網友指教，但他必須說，對於辜仲諒對的職棒付出、在黑豹旗的努力和經營，他深感敬佩，「昨天只是軟性建議，完全沒有情勒」。

郭國文續指，網友說法確實有道理，與其期待他人，不如要求自己付出，這兩天在台南現場直播，無論是大螢幕、舞台、公播權費用都由他承擔。他說，自己擔任社區棒球榮譽會長長達10年，會持續努力推廣，如果掃了各位的興，要說聲「歹勢」，希望台灣棒球越來越好。