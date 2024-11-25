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中華隊奪冠…郭國文要「辜仲諒加碼1億」網轟丟臉 游淑慧：立委好大笑死人

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

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郭國文喊辜仲諒加碼1億網轟丟臉 游淑慧：粗俗粗魯粗暴

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

中華隊4比0完封日本，民進黨立委郭國文喊話中華棒協理事長辜仲諒再加碼獎金到1億元，遭網友洗版砲轟「自己不出錢，拱別人加碼，不會覺得丟臉嗎？」國民黨議員游淑慧也痛批，「張口就是要人家給一億，粗俗粗魯又粗暴。」

世界棒球12強賽昨晚冠軍戰，中華隊以4比0完封日本隊，寫下32年來最佳成績。游淑慧說，郭國文慷他人之慨，要求「辜仲諒加碼獎金到1億」，結果被網友洗臉，誰知道他還要強拗回「去年金控大賺，加碼不是不合理。」

游淑慧說，崇越科技去年營收492億、今年預計突破550億，郭國文要不要問下經濟部長郭智輝要不要捐一億？「我想，郭部長會回郭委員：公司賺錢干你什麼事？」

游淑慧說，「奇怪，辜仲諒欠你的嗎？」就算郭國文大立委開心拿冠軍、但結果是張口要別人出獎金？

台灣的金控也不只有中信金嗎？

郭國文是立委，幹嘛不叫公股銀行出獎金？幹嘛不叫你們總統、各部會首長、立委捐一個月所得？

游也批評，不管是救災和獎金，民進黨總是第一時間情勒別人捐款，真奇葩。郭國文喊要上億獎金，辜仲諒就得要買單做面子給他？郭國文的做法粗俗粗魯又粗暴。

游淑慧說，坦白說，中信金是民間上市公司，大賺也應該回歸到員工、回歸到股東股民們、回到社會公益，為什麼郭國文覺得他可以指揮用途民間公司的盈餘？「立委好大，嚇死人也笑死人。」

中華棒球協會理事長辜仲諒（右）。圖／中華棒球協會提供
中華棒球協會理事長辜仲諒（右）。圖／中華棒球協會提供

世界棒球12強 中華隊 國民

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