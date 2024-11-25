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衛報：蔡英文原訂10月16至18日訪問英國

中央社／ 倫敦24日專電
前總統蔡英文。圖／蔡英文辦公室提供
前總統蔡英文。圖／蔡英文辦公室提供

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，在英國外交部出手干預前，前總統蔡英文原訂10月16日至18日訪問英國，並期待能在英國國會向議員發表演說。

蔡前總統後來在10月這段期間轉而訪問法國和比利時。

關於疑似出手干預蔡英文訪英規劃，英國外交部一名發言人回應，「我們不認可這樣的事件表述」。

所謂的「我們不認可」（we do not recognise）意味不承認、也不否認。外交大臣拉米（DavidLammy）10月底在國會回應議員詢問，是否能向議員們保證外交部絕未防止國會接待蔡前總統時，也曾使用類似句型。

英國外交部向「衛報」指出，國會議員獨立於政府行事，可自由邀請他們想邀請的人。

不過，「衛報」10月中旬援引消息人士說法報導，台英國會小組曾與相關方交涉，擬在國會接待蔡英文，但台英國會小組後來自台灣駐英代表取得來自英國外交部的照會。

照會寫道：「煩請延遲這個（計畫）一段時間，因為外交大臣即將對中國進行『友好訪問』，這絕對會毀了它（put the kibosh on it）。」

報導指出，向「衛報」提供相關信件往來內容的人曾參與討論接待蔡英文事宜。這名人士告訴「衛報」，在英國外交部向台灣官員透露「時機不宜」後，蔡英文的訪英行取消。

「衛報」今天提到，由於台英之間沒有正式外交關係，與台灣駐英代表處通信的，不會是外交部高階官員。

「衛報」指出，蔡英文或許可望明年春天訪英，但英國政府會希望蔡英文訪英不會與財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）明年初的訪中行程「相撞」。

里夫斯擬明年初前往北京，共同主持2019年之後即停擺的英中經濟財金對話（EFD）。拉米則是10月18日起訪問中國兩天，期間停留北京和上海。

「衛報」今天援引國會信函報導，台灣駐英代表處曾試圖與國會討論蔡英文接受國會接待、並向國會議員發表演說的可能性。

根據這封時間押在今年8月19日、推測由友台國會議員發出的信函，蔡英文據聞將在10月16日至18日訪問英國，發函者希望國會上、下議院議長能協助安排讓蔡英文17日上午在國會發表演說，並於前一天、即16日晚間在下議院議長官邸（Speaker’s House）為她舉行小型招待會。

發函者表示，已與駐英代表處及蔡英文本人就蔡前總統受英國國會議員邀請訪英一事討論數月。信函指出，國會上、下議院都對台灣很有興趣，相信許多議員會想聽聽蔡前總統對台灣未來幾年的看法。

蔡英文辦公室未回應「衛報」提出的評論請求。

英國 蔡英文 議員

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