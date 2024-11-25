郭國文要辜仲諒再加碼棒球選手獎金夜炸鍋 遭疑藉端強募財物

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
有網友勸郭國文刪文，郭國文竟回「去年金控大賺，加碼不是不合理。」圖／取自郭國文咧書
有網友勸郭國文刪文，郭國文竟回「去年金控大賺，加碼不是不合理。」圖／取自郭國文咧書

中華隊昨晚勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，台灣民眾有人激動到落淚，中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒在中華隊出發東京前，允諾發放新台幣4000萬元，中華隊成功拿下冠軍，加碼獎金3000萬元，總計共發出新台幣7000萬元獎金。但台南市第二選區立委郭國文卻要求辜「再加碼」湊滿1億給台灣英雄，半夜掀波。

郭國文在24日晚上10點33分貼文，稱「世界第一，獎金1億，請辜董加碼再加碼！看完比賽後，國文認為辜仲諒辜董應該再加碼選手獎金，湊滿1億給這些台灣英雄！」還說「這麼精彩的冠軍賽，只給7000萬獎金不夠啦！應該再加碼3000萬，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊1億。」

但貼文一出，輿論炸鍋，有人質疑「你也應該贊助啊！」還有人警告「你是在蹭什麼！你可以拿3000萬出來湊呀⋯人家辜董真心為棒球，從黑豹旗，入主兄弟，當亞洲棒協會長出錢出力……你是用嘴出個什麼屁！你是覺得有人會贊成你嗎！你只會害民進黨被討厭啦⋯⋯快出來致歉跟刪文啦⋯⋯」

不過郭國文不但沒有刪文，今年凌晨1點繼續貼文，稱「請辜董捐款加碼是一種期待，我也會以身作則，這個週末台南後火車站轉播活動費用全數我吸收！」再寫下「恭喜台灣隊 大家晚安」。網友不領情，仍留言「你要吸收就吸收干我屁事啊？辜仲諒給不給是干你屁事啊」、「這種道德綁架實不可取，這3000萬就請郭委員自己拿出來吧。」

郭國文的言論也被轉至各網路平台，酸「還7000萬不夠勒，你以為人人都鄭文燦哦，家裡找得到幾百萬現金。怎麼不叫職棒會長蔡其昌出1億？」，也有人翻出貪汙治罪條例第4條詢問郭的行為是否構成「藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物者。」因為這犯此罪可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

當有網友建議這樣的提議會被「炎上」，郭國文卻還說「去年金控大賺，加碼不是不合理。」言論如同提油救火，遭批「你可以叫政府加碼就是沒權力要求民間企業好嗎！真的當自己是一回事喔？」，還有人綜合這幾天的事件，揶揄「不是看盜版，就是要人家捐，怎麼不去搶比較快？」

台南一名網友留言「台南怎麼會出這種立委，只出一張嘴，人家高興發多少獎金干你什麼事，怎麼3000萬不是你出、湊1億？」雖然球賽已結束，無端拱辜仲諒捐錢的火反燒到郭國文身上，也讓民眾懷疑民進黨是否常這樣慷他人之慨？

中華隊昨晚勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒在中華隊出發東京前，允諾發放新台幣4000萬元，中華隊成功拿下冠軍，加碼獎金3000萬元。台南市第二選區立委郭國文卻要求辜「再加碼」湊滿1億給台灣英雄，半夜掀波。圖／取自郭國文咧書
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民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照
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台南 辜仲諒 郭國文

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