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曾說「面壁思過」 藍解讀：柯文哲有些後悔

聯合報／ 記者陳洛薇唐筱恬／台北報導
總統大選期間，藍白合不合成為在野陣營主調，歷經多次會談好不容易浮現曙光，最後在君悅飯店會談後宣告破局。時隔一年，當初在野陣營的要角如今多人官司纏身，又以民眾黨主席柯文哲首當其衝。圖／聯合報系資料照片
總統大選期間，藍白合不合成為在野陣營主調，歷經多次會談好不容易浮現曙光，最後在君悅飯店會談後宣告破局。時隔一年，當初在野陣營的要角如今多人官司纏身，又以民眾黨主席柯文哲首當其衝。圖／聯合報系資料照片

二○二四總統大選藍白一路談合作，去年十一月廿三日在君悅飯店上演「分手擂台」。君悅會談滿一周年，如今回顧，藍營人士從民眾黨主席柯文哲的事後回應解讀，認為柯有些後悔；而藍白從協商合作到破局翻臉，也讓參與其間的相關人士「點滴在心頭」。

知情人士還原，當時有與藍白都有交情的重量級大老不斷居中穿梭，儘管民眾黨「主戰派」黃珊珊等人抬頭，極力反對藍白合，但柯文哲最後一刻仍覺得該藍白合，因此才會在最後整合關鍵時刻，先到鴻海集團創辦人郭台銘家，之後三方在君悅飯店會談，未料最後卻成了分手擂台，眾人跌破眼鏡。

藍白合最後一線生機就在君悅會談，原本執意參選的郭台銘希望促成「藍白合」讓柯文哲、侯友宜搭配參選，他也順勢退場，有風光下台階；但郭和柯要求侯到君悅廿五樓「二五三八房」密談，侯堅持公開談、藍白合作不應密室協商。

侯友宜並在會談過程公布柯傳給他的簡訊：「如果credit要給郭董，約郭家也可以，郭董需要一個理由退選。」但簡訊一念出，郭柯尷尬不已，兩人臉色一陣紅一陣白。郭先離場，柯緩了一陣子後說：「雖然我同意，但把私人簡訊拿出來念，這是名嘴和側翼在做的事，不是總統要做的事。」侯反駁「這不能這樣說，我是經過你的同意才念，你也可以不同意啊」，雙方砲火相向，場面火爆，協商宣告破局。

據了解，君悅會談後，柯文哲身邊居間穿線的人都大嘆，柯思考太單純、講話太直白，不該傳那份簡訊留下紀錄。而總統大選結束後，撮合藍白合的藍營人士曾詢問柯文哲，柯則感慨說「在面壁思過，思考事情怎麼會變成這樣？」此句話也讓該藍營人士解讀，柯文哲有些後悔。

柯文哲來遭司法調查被羈押禁見，身邊友人不勝唏噓感嘆：「當初有藍白合，柯文哲今天就是最有話題的副手，而不是走到被司法調查的地步。」

侯友宜 柯文哲 藍白合 郭台銘 飯店 黃珊珊

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