凌濤：民眾黨戰狼式微 藍白合空間增

去年君悅會談、藍白破局已經一年。藍白從協商合作到破局翻臉，過程中，扮演見證人的前總統馬英九（中），以及參與其間的國民黨主席朱立倫（右）和時任國民黨總統候選人侯友宜（右二），都對民眾黨主席柯文哲（左）的多變風格印象深刻。本報資料照片 君悅會談破局一周年，「藍白合」前景如何？時任國民黨二○二四總統及立委競選平台總發言人凌濤表示，民眾黨內「戰狼派」正在式微，民眾黨可能會走出二○二四年破局的窘境，進一步跟國民黨合作。時任柯文哲競總發言人陳智菡則表示，現在並不後悔當初的選擇。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，回顧藍白合破局一周年，可說是「感慨萬千」。「前事不忘，後事之師。」他強調，未來「藍白合」仍是在野黨唯一應走的路，才能避免少數政府強推台獨路線，違反台灣人利益的情況。他建議，國民黨中央應主動與民眾黨開始協商，甚至應思考二○○三年「國親合作」的政黨聯盟模式，提前展開包括縣市長與立委、總統合作架構，展現今年總統大選六成「反對民進黨繼續執政」民意，如此才符合台灣人期待。

君悅會談破局，二○二六藍白合作是否仍有陰影？凌濤說，民眾黨內的權力結構正在重組，過去主張藍白分裂的「母姐會」跟「戰狼派」目前看起來已經失勢，民眾黨立院黨團總召黃國昌或前立委陳琬惠、蔡壁如曾在地方打仗，會比較傾向藍白合作。他呼籲，如果藍白再不合作的話，二○二六年就會讓民進黨撿到便宜；但經歷過君悅破局，他也希望國民黨不要太過於「一廂情願」。

不過，陳智菡表示，人生沒有回頭路，並不後悔當初的選擇，因為當時情況下，如果沒有堅持公平的民調，即便藍白合，年輕人也會失望離開，最後藍白還是會分裂；現在回頭看，當時承受住壓力，堅持走第三勢力的路，並不後悔當初的選擇。