國民黨全代會結合黨慶 洪秀柱：最有活力朝氣的一次

國民黨全代會暨130周年黨慶活動今落幕。前主席洪秀柱表示，此次一改過去會議的氛圍，確實是她參加黨慶活動以來，最有活力、朝氣的一次，聽說有多位年輕黨員參與這次大會活動的設計，值得嘉許。

洪秀柱晚間透過臉書指出，今日是國父孫中山先生創立興中會的日子，興中會是國民黨的前身，因此也是中國國民黨130歲的生日。她曾擔任過國民黨的主席，也是一位有60年黨齡的資深黨員，懷著這份感情，她出席今年的黨慶暨黨代表大會活動。

洪秀柱說，現場一改過去會議的氛圍，透過影片將國民黨各階段的發展連結，並以嘉年華的形式展現各節目的內容。確實是她參加黨慶活動以來，最有活力、朝氣的一次，也衷心期盼黨與國家未來能更好。

洪秀柱說，無論要如何慶祝黨慶，黨代表大會都是一個黨的最高權力機構，尤其國民黨有超過2000位基層的全國黨代表，來自全台各地，以及全球各地。過去黨代表大會是嚴肅的，是討論黨的方向與黨章與政綱的場合。各方黨的幹部在此聚會，表達意見以求我們的黨能更好，並透過更好的政策與做法，爭取民眾的認同讓國家更好。

因此，她認為，對於今年全代會討論時間不足感到可惜，相信黨中央有自己的想法與做法，但希望不要忘記全體黨員以及支持者的殷殷期盼。不能讓一個破壞國家法制、毀憲亂政的政黨長期執政，貪腐成性、官箴敗壞，甚至把國家搞到陷於兵凶戰危的境地。

洪秀柱說，國民黨做為一個負責任的政黨，能言所當言，為所當為，以獲得人民對本黨的信心與希望，早日重返執政，若能如此人民幸甚，國家幸甚。