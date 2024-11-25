聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／朱立倫在黨內外 都遇競合挑戰

聯合報／ 本報記者鄭媁王寓中
國民黨昨天在桃園會展中心舉行第21屆第四次全國代表大會暨130周年黨慶，黨主席朱立倫（右）、台中市長盧秀燕（左）出席。記者林伯東／攝影
國民黨昨天在桃園會展中心舉行第21屆第四次全國代表大會暨130周年黨慶，黨主席朱立倫（右）、台中市長盧秀燕（左）出席。記者林伯東／攝影

國民黨全代會首度併一百卅周年黨慶，今年既非選舉年，也未見黨章修正、政治任務等重大議案，重點全放在黨慶，與會的千餘位黨代表反成大會配角。黨主席朱立倫盡顯主場優勢，展現拚連任的氣勢；本土派力拱的台中市長盧秀燕則避談黨務。

朱立倫有意凸顯任內力推的黨務革新：內造化、輕量化、年輕化，仿效民主國家政黨活動打造出嘉年華氛圍。致詞時除了肯定歷任主席的貢獻，並表示在國民黨最辛苦時候，必須改革黨務，過程中的陣痛他必須承擔，唯有如此，國民黨才能可長可久。

朱立倫細數二○二二年選舉大勝、二○二四國會在野聯手過半、挺過罷樑案等戰績，塑造「藍營太陽」的共主形象；更在日前中常會通過，讓黨代表的募款責任額改鼓勵制，一千九百萬元財務缺口靠募款包辦，為黨內「反朱」的暗潮洶湧提前拆彈。昨天下午的中全會也未傳出砲火，力拚黨主席連任意味不言可喻。

相形之下，屢被力拱角逐黨魁的盧秀燕，一進場內即響起熱情歡呼；立法院長韓國瑜同樣引起黨代表爭相合影。兩人堪稱場內人氣王。

昨天雖是朱立倫主場，但現場的人氣測試，黨代表反應已透露端倪。即使黨主席改選要等明年下半年才明朗，但面對黨內雜音、黨外如何再尋求與民眾黨合作，朱在黨內外，都遭遇競合的挑戰。

國民黨 朱立倫 盧秀燕 韓國瑜

延伸閱讀

12強賽中華隊奪冠！盧秀燕：應援成功世界第一太感動了

馬英九、朱立倫連番砲轟賴清德 民進黨回應了

全代會談兩岸 朱立倫：不容許台獨勢力摧毀中華民國

影／盧秀燕到清水國小參加校慶 男女老少都圈粉猛拍照

相關新聞

許銘春高歌 黃國昌爆356萬全民埋單

勞動部公務員之死延燒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，勞動部前部長許銘春「登台高歌」花費三五六萬餘元竟由就業安定基金...

朱立倫：不容台獨摧毀中華民國

國民黨昨舉行一百卅周年黨慶及全代會，國民黨主席朱立倫表示，中華民國憲法是中華民國的脊梁，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民...

觀察站／朱立倫在黨內外 都遇競合挑戰

國民黨全代會首度併一百卅周年黨慶，今年既非選舉年，也未見黨章修正、政治任務等重大議案，重點全放在黨慶，與會的千餘位黨代表...

曾說「面壁思過」 藍解讀：柯文哲有些後悔

二○二四總統大選藍白一路談合作，去年十一月廿三日在君悅飯店上演「分手擂台」。君悅會談滿一周年，如今回顧，藍營人士從民眾黨...

蔡英文演說：哈利法克斯論壇 明年在台舉行

前總統蔡英文昨在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，以「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」得主身分發表演...

凌濤：民眾黨戰狼式微 藍白合空間增

君悅會談破局一周年，「藍白合」前景如何？時任國民黨二○二四總統及立委競選平台總發言人凌濤表示，民眾黨內「戰狼派」正在式微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。