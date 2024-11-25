綠能業者退出台灣 監委要查

監察院昨天表示，能源轉型為我國政府重要政策，但近期媒體大肆報導太陽能光電外商負責人控訴因綠能政策頻繁變動，民間雜音多、遭黑道勒索、公權力無作為，決定退出台灣市場，監委紀惠容、田秋堇、范巽綠認有進一步了解真相必要性，已申請自動調查。

監委提出多項質疑，包括：媒體報導內容是否屬實？實情為何？光電籌設申請流程是否明確？是否有黑道介入問題？中央、地方政府相關法規有無檢討之必要？認為事涉我國能源發展政策推動成效，實有深入瞭解之必要。

紀惠容指出，綠能產業已是世界趨勢，能源發展情況對於我國未來整體經濟影響重大；外界現在有許多傳聞提到白道、黑道介入綠能產業，首先會先調查相關資訊是否屬實；各界也在討論綠能發展的中央、地方法規令人感到「疑惑」，有地方消息提到因為土地遭人把持，中間可能出現重重剝削的問題。

紀惠容指出，放眼全球，我國風廠算是數一數二，不過令人好奇的是為何外商來台發展卻碰上許多問題？不只如此，也聽到國內廠商疑似出現狀況，這些都是他們希望可以釐清的真相。