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馬英九、朱立倫連番砲轟賴清德 民進黨回應了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人卓冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人卓冠廷。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九批評賴總統強推兩國互不隸屬的「新兩國論」，國民黨主席朱立倫也批，憲法是中華民國的脊梁，不許台獨勢力傷害、摧毀。民進黨今天反批，馬、朱都曾主張中華民國是主權獨立國家，如今卻不敢說，且真正毀壞憲法、國家民主法治的正是國民黨。

今天是國民黨全代會暨130周年黨慶大會，會上馬英九、朱立倫輪番砲轟民進黨政府。馬以「既無必要，也辦不到，更不務實」的「12字箴言」，批評賴總統上任後強推「新兩國論」，將台灣推向對內違反憲法、對外引發兩岸衝突的現況。

朱立倫則強調，中華民國憲法是中華民國的脊梁，中華民族是根，中華文化是本，國民黨要捍衛根本、守護脊梁，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。

民進黨發言人卓冠廷反批，馬英九與朱立倫過去在國民黨執政時期，都曾主張中華民國是主權獨立的國家，馬英九甚至還自稱是「新台灣人」，怎麼現在不敢說了呢？

卓冠廷表示，人民的眼睛是雪亮的，從國會職權行使法被宣判違憲，以及國民黨立委翁曉玲要強推憲法訴訟法修惡，就可以知道，真正在毀壞憲法，摧毀國家民主法治的是國民黨。

朱立倫 賴清德 馬英九

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