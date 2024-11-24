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綠委也不挺？許銘春演唱會遭爆花356萬 勞動部：如有事證依法處理
勞動部公務員之死案在社會上引來廣大批評，民進黨立委林淑芬也爆料，勞動部前部長許銘春拿公帑辦音樂會，民眾黨立委黃國昌今天在臉書上指出，本次許銘春的「個人音樂會」經費來自「就業安定基金」，直指民進黨官員濫用預算的弊病已系統性的腐敗。勞動部回應，公務機關預算支用核銷相當嚴謹，如有任何事證，可提供檢調或廉政單位依法處理。
黃國昌臉指出，2022年9月3日舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，無論是從2022年的預算書還是決算書，完全無法看出編列於哪一個計畫項下，在政府電子採購網上也找不到如何招標，而到了勞動部2022年第四季辦理政策及業務宣導之執行情形表中才能發現，這場許銘春上台高歌的音樂會，共花費356萬7578元，竟然是勞發署從「就業安定基金-促進國民就業計畫」支出，痛批民進黨官員濫用預算的弊病，已非單一個案，而是系統性的腐敗。
勞動部表示，公務機關預算支用核銷有嚴謹程序，不應該也難以想像有所謂帳目不清問題，本案是去年辦竣的活動，了解詳情尚需時間，然而法治國家不能容忍貪瀆舞弊行為，但應毋枉毋縱，如有任何事證，可提供檢調或廉政單位依法處理。
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