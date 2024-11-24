「沒有人是菊外人」許銘春遭疑公帑辦演唱會 網：不用查貪汙嗎？

勞動部職場霸凌風波案外案，民進黨立委林淑芬先是爆料勞動部前部長許銘春與涉嫌霸凌的勞發署前北分署長謝宜容常一起吃喝玩樂，昨再加碼爆料許銘春用公帑辦演唱會。本報經查是勞動部2022年9月3日的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，許銘春穿著小禮服、高歌逾半小時，台下聽眾齊開手機手電筒「星光閃閃」，猶如大明星登台。網友質疑，「檢察官不查一下貪汙或圖利罪？」

勞動部2022年因應性別工作平等法屆滿20年，同年9月3日下午2時30分在衛武營國家歌劇院，舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」。特別邀請性別工作平等法的重要推手陳菊，共同見證過往，展望未來。許銘春穿著小禮服，連唱數曲，展現好歌喉，演唱超過半小時。活動主持人邀請陳菊上台時介紹「大小花媽齊聚一堂」。

PTT八卦版引起討論，有網友表示，有樂隊、有主持人、有伴舞，底下還有大批啦啦隊炒氣氛，歌曲還有版權費要付，舞台、燈光、音響，全部都是錢，而且辦在衛武營，「花的全部都是你我的稅金」。

網友表示，「沒有人是菊外人」、「民進黨當初還好意思笑連戰老婆開音樂會」、「高雄跨年壓軸來一個」、「未來的高雄市長唱個歌怎麼了」、「花勞工的錢幫大小花媽辦演唱會？」、「謝謝民進黨，當部長開演唱會」、「30分鐘，還真的當成自己的個人演唱會」、「陳菊愛將的愛將」、「在衛武營開演唱會，這畫面太美」、「台下該不會是員工被迫聽演唱會吧」、「扮演聽眾的公務員有加班費嗎」、「好盛大的卡拉OK」、「高嘉瑜羨慕嫉妒恨」。

對於許銘春遭質疑公帑辦演唱會，網友表示，「檢察官不查一下貪汙或圖利罪？」、「一起查一查拜託」、「這種真的亂花錢」、「統統抓去辦貪汙啊」、「稅金是可以這樣花的膩」、「拿人民的納稅錢開演唱會 ，蒸蚌」、「監察院不會去查的啦」、「我們政府很有錢」、「請還我納稅血汗錢」、「明明白白的貪汙圖利，但是北檢永遠看不到」、「民脂民膏這樣揮霍，像話嗎」、「這是紀念音樂會又不是什麼演唱會，她也沒收入」。

也有網友認為是民進黨內鬥爭，網友說，「別幫忙他們網內互打，大家別討論啦」、「看來要把菊系鏟掉囉」、「派系鬥爭了」、「我現在正式宣布菊系退出歷史舞台」、「網內互打好兇喔」、「2022年的事現在才要檢討？」、「高雄市長初選鬥很兇」、「早就說了2026黨內初選提前開打」、「內鬥的味道愈來愈濃，有人在檢討嗎」、「看起來現在是要肅清菊系了，給賴神一個讚」、「要不是為了內鬥，你真以為正義伸張了」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天更爆料，這場音樂會總共花費356萬7578元，疑由勞發署「就業安定基金-促進國民就業計畫」支出。

有網友回憶起，去年4月時任勞動部長的許銘春在立法院衛環委員會備詢，對於民進黨立委楊曜質疑勞動部以就安基金補助高雄，拍高雄市長陳其邁馬屁；許銘春解釋未果，憤而離席，還說「「我不幹了可以吧」，楊曜也動氣回「不幹了就說到做到」，許銘春後來回座時哭成淚人兒。

該名網友表示，「不勝唏噓的是，如果去年那時候，許銘春真的不做了，那她的黨徒們跟謝宜容可能就沒機會逼死這位以死明志的吳姓公務員了」。