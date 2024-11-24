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探視柯建銘、鍾佳濱　她曝合照：在醫院也開黨團會議

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天前往醫院探視立委柯建銘、鍾佳濱。圖／摘自吳思瑤臉書
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天前往醫院探視立委柯建銘、鍾佳濱。圖／摘自吳思瑤臉書

民進黨立院黨團總召柯建銘日前因腳傷開刀，仍在恢復期，民進黨立委鍾佳濱同樣也在治療手臂，民進黨團幹事長吳思瑤今天前往台北榮民總醫院探視，並曝光三人合照。她說，在醫院也在開黨團會議，商議討論未來的議事攻防，盼一路提攜指導她的兩位黨團兄長能快快出院，一起戰鬥。

吳思瑤指出，自己擔任黨團幹事長不過10個月，感覺每一會期都像一屆4年那樣漫長，衷心感佩柯總召多年的無私投入，從不言苦，疲累難熬時總想起總召的鼓舞勉勵，「敵人的無情詆毀是妳身上的光榮勳章！」支持著她無畏無懼，繼續拼搏。

吳思瑤提到，鍾佳濱一樣是她的大前輩，她第一個實習工作就是1997年修憲時在民進黨國大黨團當助理，當時鍾佳濱就是國大代表，她還是大學生，敬佩鍾佳濱從政30年還能懷抱滿滿衝勁和理想性，很不容易。

吳思瑤表示，在醫院，他們也在開黨團會議，三人藉機商議討論未來的議事攻防，她說，在前輩的豐功偉業之前自己真的自慚形穢，覺得要更加油，「謝謝兩位黨團兄長一路提攜指導我，快快出院，一起戰鬥！」

吳思瑤 民進黨 鍾佳濱

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