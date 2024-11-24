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政治畫刊「誰能代表我」發行！小黨盼展現民意多元性　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
「人間魚詩生活誌」政治畫刊「誰能代表我」今舉行記者會。從左至右分別為前總統府發言人kolas yotaka、歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、社民黨召集人徐雍、時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥、第三社會黨發起人周奕成。記者黃婉婷／攝影
「人間魚詩生活誌」政治畫刊「誰能代表我」今舉行記者會。從左至右分別為前總統府發言人kolas yotaka、歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、社民黨召集人徐雍、時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥、第三社會黨發起人周奕成。記者黃婉婷／攝影

季刊「人間魚詩生活誌」發行政治畫刊「誰能代表我」，請來前總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）擔任特約總策劃、插圖則由法國「世界報」（Le Monde）特約插畫師操刀，多個小黨今天齊聚聊聊第三勢力生存前景，他們認為，台灣民意多元性須透過小黨展現。

「人間魚詩生活誌」今舉辦政治畫刊發行記者會，會上邀集Kolas擔任主講人，請來歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、社民黨召集人徐雍、時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥、第三社會黨發起人周奕成聊聊台灣為何需要小黨，對台灣民主發展有何意義？

談及策劃緣由，Kolas說，今年2月新國會出現藍白合路線，5月後代表第三勢力的民眾黨主席柯文哲陷入司法爭議，台灣社會出現一股焦慮，究竟未來還有第三勢力嗎？角色又在哪裡？鑒於政壇正瀰漫憤怒、仇恨氛圍，令人擔憂，盼透過幽默特刊展開對話。

被問及是否仍為民進黨員、是否要跟小黨串連，她給出肯定答案，強調自己長久以來信仰民主、進步、自由、人權，並透露曾問過發行人能否找來國民黨人一同企畫特刊，彰顯台灣多元民主創意，這場記者會也有邀國民黨人，遺憾他們無法到場。

與會的王婉諭認為，台灣政治長期以藍綠作為切分，但每個小黨有其獨特性，她期待國會能是多黨政治，畢竟沒有一個政黨能代表全台人民心聲，許多議題須透過不同政黨補強，一同捍衛台灣民主進步。

王興煥指出，民主政治不可能避開政黨輪替，但台灣的執政治理與在野監督，都必須是忠於台灣的本土政體，人民就不需要焦慮，被亡國感而綁架，而本土小黨的存在是必要的，能為民主注入活水。他舉例，美國共和黨與民主黨都是「美國黨」，「不會有一個黨變俄羅斯黨」，但台灣不一樣。

周奕成認為，台灣應該形成第三社會的社會力，但並非出自討厭藍綠，否則只會成為負面力量，這股力量應該代表團結，把台灣真正的共識召喚出來，告訴大家路要怎麼走，而不是用更多仇恨去抵抗仇恨，用對抗消弭對抗，這是未來新政黨運動應該要走的路。

「人間魚詩生活誌」邀kolas yotaka（圖左）擔任政治畫刊「誰能代表我」的特約總策劃，並於今日舉辦記者會。記者黃婉婷／攝影
「人間魚詩生活誌」邀kolas yotaka（圖左）擔任政治畫刊「誰能代表我」的特約總策劃，並於今日舉辦記者會。記者黃婉婷／攝影

Kolas 王婉諭 美國

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