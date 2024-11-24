公務員之死涉綠營內鬥？Kolas：錯誤政治解讀恐成霸凌者

勞動部公務員之死案掀起全台怒火，外界將矛頭指向職場霸凌，甚至扯出綠營派系內鬥，總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）今天指出，應回歸事件根本和證據本身，一旦政治化，恐讓人看不清真相，反而無意間成為霸凌者，她呼籲政府應第一時間儘速說明、公開資訊，滿足民眾需求。

Kolas Yotaka今天出席《人間魚詩生活誌》所舉辦的政治畫刊「誰能代表我」發行記者會。媒體問及，怎麼看勞動部職場霸凌案事件延燒，造成社會多所批評，甚至扯出綠營內部派系鬥爭。

「不要腦補，要看事情本身、證據本身。」Kolas表示，未必也不必然要認為此事與民進黨內部鬥爭有關，歷年來在不同政黨執政下，其實職場霸凌無所不在，不只公部門，私部門亦然，應回歸事情根本才對。

Kolas指出，一個人每天至少工作8小時，若與之互動的長官、同事及下屬有職場霸凌行為，絕對讓人難以忍受；反省制度及如何保護被霸凌者，從根本透過社會教育告訴大家界線在哪、進而改善。她雖不回答任何個案問題，但依舊覺得不要把事件政治化，一旦如此，大家就會看不清真相，無意間透過政治錯誤解讀，反而成為霸凌者。

針對在野批評政府危機努力過於遲鈍，Kolas說，不在其位不謀其政，但政府必須善用各式管道，第一時間儘速向人民說明、資訊公開透明，滿足社群時代的需求，再也不是只靠新聞稿，或事過3、5天再開記者會就能滿足所有民眾；時代在進步、民意轉速已經進入光速，政府反應要加強。

談及當前政局面臨朝野小大，Kolas坦言她相當擔憂，現在已和陳水扁執政時期的朝小野大不同，有非常強而有力、令人恐懼的武器叫社群媒體，不斷挑弄、製造仇恨跟對立，光是每天澄清假訊息或反駁對手陣營，都已耗盡精力，造成執政者相當大的壓力。

她說，當前已經進入新的戰場，不管是在野或執政黨都必須突破，尤其是社群媒體加入後，讓事情變得難解、進入棘手狀態。