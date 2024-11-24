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許銘春「演唱會」花多少錢？ 黃國昌爆356萬元由全民埋單

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
勞動部2022年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，前部長許銘春（左）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌，更與監察院長陳菊（右）台上燦笑合體。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，前部長許銘春（左）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌，更與監察院長陳菊（右）台上燦笑合體。圖／取自勞動部YouTube

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，引發討論的勞動部前部長許銘春「演唱會」，經查是動用「就業安定基金」預算，總額共356萬餘元，他批評，這樣濫用納稅人血汗錢、滿足自我私慾，順便做場子給前老闆陳菊的爛事，恐並非單一個案，而是系統性的腐敗。

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員輕生事件越演越烈，民進黨立委林淑芬日前更爆許銘春在勞長任內用公帑辦「個人演唱會」，引發議論。黃國昌上午也在臉書發文說，許銘春「登台高歌」更嚴重的問題是錢哪裡來？預算到底編在哪裡？

黃國昌指出，那場在2022年9月3日舉辦的「敬！前進的光，性別工作平等法20周年音樂會」，無論是從2022年的預算書還是決算書，完全無法看出編列在哪一個計畫項下，而且在政府電子採購網上，也完全找不到是如何招標。經深入追查後，最後從勞動部2022年第四季辦理政策及業務宣導之執行情形，才能在表中發現這場許銘春上台高歌的音樂會，總共花費356萬7578元，由勞發署「就業安定基金-促進國民就業計畫」支出，當時這樣胡搞的勞發署長，就是這次遭到調職的蔡孟良。

黃國昌直言，顯然會「向上管理」的人，不僅只有分署長謝宜容，署長蔡孟良也是好手，「上行下效，腐臭不堪」，絕大多數的人民應該完全沒有想到，就業安定基金不是用來促進國民就業，而是被用來拍許銘春馬屁，也遭到謝宜容濫用採買禮盒作個人公關，而原住民公務預算也可以被前主委夷將．拔路兒拿來出個人專刊寫真集。

黃國昌表示，原來預算可以這樣亂花，只要他們高興，沒有什麼不可以，民進黨官員濫用預算的弊病，已經並非單一個案，而是系統性的腐敗，面對這樣嚴重的問題，一定要嚴肅追究責任，給全民一個交代，「絕不能因為錢都已經花了，就這樣算了。」

許銘春 音樂會 黃國昌

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